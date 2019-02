Parma-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Parma ospita il Napoli nella 25ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Parma di Roberto D'Aversa ospita il Napoli di Carlo Ancelotti nella 25ª giornata di Serie A . Gli emiliani sono dodicesimi in classifica con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, i partenopei invece occupano il 2° posto a 13 lunghezze di ritardo dalla Juventus con 53 punti e un cammino di 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Gli attaccanti Gervinho e Roberto Inglese sono i migliori marcatori fra i gialloblù con 8 reti realizzate a testa, mentre il polacco Arkadiusz Milik è il giocatore più prolifico degli azzurri con 12 centri in 21 partite giocate. Il Parma ha collezionato un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate, il Napoli invece ha rimediato una vittoria e due pareggi di fila senza goal.

QUANDO SI GIOCA PARMA-NAPOLI

Parma-Napoli è in programma domenica 24 febbraio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La partita sarà il 34° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE PARMA-NAPOLI IN TV E STREAMING

La gara Parma-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno vedere la partita anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go collegandosi con un computer, un tablet o uno smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-NAPOLI

D'Aversa non avrà a disposizione per la sfida con i partenopei l'ex Grassi, così come Ceravolo, Scozzarella e Sierralta, mentre il lungodegente Dimarco si è rivisto in gruppo ed è convocato. Problemi anche per Bastoni e Stulac: spazio a Gagliolo centrale, con Gobbi e Luca Rigoni dal 1'. In attacco Biabiany è favorito su Siligardi, mentre nel ruolo di centravanti sarà confermato Inglese. Kucka verso l'impiego da 'play'.

Ancelotti dovrà fare a meno di Albiol e Younes, out anche Insigne che è squalificato, mentre è tornato parzialmente in gruppo Mario Rui che però non è stato convocato. In porta consueto duello fra Ospina e Meret, con l'italiano che potrebbe spuntarla. In difesa i terzini dovrebbero essere Malcuit a destra e Ghoulam (che ha sorpassato Hysaj) a sinistra, mentre al centro sarà ancora Maksimovic ad affiancare Koulibaly. Centrocampo titolare, con Callejón e Zielinski sulle corsie laterali e Fabian Ruiz in regia accanto ad Allan. In attacco Ounas scalpita ed insidia l'appannato Mertens per una maglia vicino Milik.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; L. Rigoni, Kucka, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Ounas, Milik.