Parma-Napoli, le pagelle: Milik una furia, Sepe in giornata no

Nel Napoli spiccano le prestazioni dei due polacchi Milik e Zielinski, bene Callejon e Hysaj. Nel Parma male Sepe, Biabiany e Machin.

PARMA

SEPE 5: Valuta male la conclusione di Zielinski e resta immobile sul vantaggio azzurro, indeciso anche sugli altri interventi.

IACOPONI 5,5: Preso in mezzo dal fraseggio di Zielinski e Hysaj, sbanda quando viene puntato e perde molti duelli nell'uno contro uno.

BRUNO ALVES 5,5: Sbaglia spesso il piazzamento, va in grossa difficoltà contro i movimenti di Milik e Mertens.

GAGLIOLO 5,5: Partita meno lucida del solito per il difensore del Parma, spesso anticipato e in ritardo nei contrasti.

GOBBI 5,5: Soffre i movimenti di Callejon sulla sua fascia, praticamente inesistente in fase offensiva.

KUCKA 6: Sfrutta la sua fisicità a metà campo cercando di dare equilibrio, ma fatica anche lui contro il fraseggio veloce degli avversari.

RIGONI 5,5: Arriva spesso in ritardo negli interventi e si mostra poco lucido, prende un giallo ingenuo che lo condiziona e non fornisce geometrie in mezzo al campo.

MACHIN 5: Totalmente fuori partita contro una mediana avversaria che lo prende in mezzo. Viene saltato facilmente e sbaglia spesso la giocata in fase offensiva. (53' SILIGARDI 6: Gestisce bene le ripartenze senza però incidere).

BIABIANY 5: Non riesce mai a scatenare la sua velocità in contropiede, Hysaj lo annulla sulla sua corsia. Nella ripresa regala il tris a Milik con uno sciagurato retropassaggio. (83' GAZZOLA SV).

INGLESE 6: Approccio super al match sotto gli occhi del ct Mancini, fa salire bene la squadra e gioca con intelligenza ogni pallone. Con il passare dei minuti scompare anche lui.

GERVINHO 5,5: Sciupa un paio di ghiotte ripartenze scegliendo la soluzione peggiore, non è nel suo miglior momento. (78' SCHIAPPACASSE SV).

NAPOLI

OSPINA 6: Impegnato pochissimo dagli attaccanti del Parma, si fa trovare pronto sulle uscite in presa alta.

MALCUIT 5,5: Parte benissimo ma perde lucidità con il passare dei minuti: irruento nei contrasti, rischia grosso nella ripresa con un fallo netto in area su Bruno Alves, ma viene graziato dal VAR.

MAKSIMOVIC 6: Gestisce bene la linea difensiva dominando i palloni alti, un altro problema fisico lo costringe al cambio nell'intervallo. (46' LUPERTO 6: Non viene messo troppo alla prova, ma se la cava senza troppi errori al centro della difesa).

KOULIBALY 6: Ingaggia un duello tutto fisico con Inglese e riesce a contenerlo anche sul gioco aereo.

HYSAJ 6,5: Destra o sinistra non fa differenza: l'esterno albanese è tornato sui buoni livelli degli ultimi anni e si conferma prezioso per affidabilità e duttilità. Spinge bene duettando con Zielinski: delizioso l'assist di esterno destro.

CALLEJON 6,5: Gioca più stretto del solito a ridosso delle punte e la scelta paga: lo spagnolo è sempre pericoloso tra le linee con ottimi spunti in velocità.

ALLAN 6,5: Partita senza troppi strappi ma come al solito di grande sostanza. Regge il centrocampo azzurro liberando Fabian Ruiz per le sortite offensive.

FABIAN RUIZ 6,5: Gioca una gran quantità di palloni e ne sbaglia pochissimi, quando fraseggia in velocità è un piacere per gli occhi.

ZIELINSKI 7: Tra i più ispirati degli uomini di Ancelotti: scambia bene in velocità sulla sinistra ed è una costante spina nel fianco per la difesa avversaria. Sblocca il risultato con un preciso rasoterra. (75' VERDI 6,5: Entra e fornisce l'assist del poker a Ounas, ottimo contributo dalla panchina).

MERTENS 6: Nel primo tempo si rende pericoloso con qualche slalom in area avversaria, nella ripresa cerca più volte un goal che in questo momento non vuole proprio arrivare.

MILIK 7,5: Gioca meno palloni del solito, ma li trasforma in oro: tanto geniale quanto precisa la punizione che porta al raddoppio, perfetta la conclusione del tris. Si conferma uomo indispensabile in questa stagione per Ancelotti. (80' OUNAS 6,5: Alla prima palla buona non sbaglia e supera Sepe con una precisa conclusione vicina al palo).