Parma-Napoli 0-4: Milik fa doppietta, poker azzurro al Tardini

Zielinski sblocca il risultato per il Napoli, poi la doppietta di Milik e la rete nel finale di Ounas stendono un Parma mai pericoloso.

Vittoria più semplice del previsto per il Napoli di Ancelotti, che dopo due pareggi di fila torna a correre in campionato sfoderando una convincente prestazione sul campo del Parma . Sblocca Zielinski nel primo tempo, poi la doppietta di Milik e la rete nel finale di Ounas.

Dopo i primi minuti di gioco la squadra di Ancelotti prende in mano il possesso del centrocampo, con i padroni di casa che aspettano e ripartono con la velocità di Gervinho e Biabiany. Al 19' gli azzurri bucano la difesa avversaria a sinistra sull'asse Zielinski-Hysaj: il pallone di ritorno dell'albanese è perfetto per il polacco, che batte Sepe con un diagonale rasoterra.

Il Parma non reagisce e allora il Napoli può spingere ancora: al 36' arriva il raddoppio firmato Milik su calcio di punizione. Il centravanti polacco cerca la soluzione rasoterra e trova il buco sotto la barriera per insaccare nell'angolino basso.

Nell'intervallo Maksimovic alza bandiera bianca per un problema fisico e Ancelotti manda in campo Luperto al centro della difesa, mentre D'Aversa risponde con Siligardi al posto di Machin. Al 55' episodio da VAR: Malcuit stende Bruno Alves nella propria area e l'arbitro assegna il penalty, ma dopo aver rivisto l'azione torna sui suoi passi assegnando un calcio di punizione a favore del Napoli per un precedente fallo di Gagliolo su Callejon.

La squadra di D'Aversa cerca i palloni alti in area per sfruttare il gioco aereo di Inglese, ma non crea reali pericoli dalle parti di Ospina. Al contrario il Napoli fa male in campo aperto sugli spazi lasciati dagli avversari e passa ancora sul disastroso disimpegno di Biabiany: Milik ringrazia e infila il tris dal limite dell'area. Nel finale c'è spazio anche per Ounas, che alla prima palla buona mette il proprio timbro sulla partita al termine di una grande azione tutta di prima. Poker azzurro per un Napoli dominante.

I GOAL

19' ZIELINSKI 0-1 - Zielinski chiede lo scambio sulla sinistra a Hysaj, che restituisce il pallone con un delizioso esterno destro: il numero 20 azzurro entra in area e incrocia un diagonale sul palo opposto. Sepe resta immobile ed è battuto.

36' MILIK 0-2 - Il bomber polacco sorprende la barriera con una conclusione rasoterra su calcio di punizione: la palla passa sotto e beffa Sepe, che questa volta non può fare nulla.

73' MILIK 0-3 - Biabiany sbaglia clamorosamente il retropassaggio e serve di fatto Milik, che sposta la palla sul sinistro e trova l'angolo basso alla destra di Sepe.

82' OUNAS 0-4 - Scambio veloce al limite dell'area con Verdi che vede il filtrante per Ounas, il numero 11 prende la mira e batte ancora Sepe sul primo palo.

IL TABELLINO

PARMA-NAPOLI 0-4

MARCATORI: 19' Zielinski, 36' Milik, 73' Milik, 82' Ounas

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; L. Rigoni, Kucka, Machin (53' Siligardi); Biabiany (83' Gazzola), Inglese, Gervinho (78' Schiappacasse). All. D'Aversa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic (46' Luperto), Koulibaly, Hysaj; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski (75' Verdi); Mertens, Milik (80' Ounas). All. Ancelotti

Arbitro : Chiffi

Ammoniti: Rigoni (P), Milik (N), Gagliolo (P)

Espulsi: nessuno