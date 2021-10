Parma-Monza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma sfida il Monza nel big match dell'8ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Parma di Enzo Maresca sfida il Monza di Giovanni Stroppa nel big match dell'8ª giornata del campionato di Serie B. I ducali si trovano al 12° posto in classifica con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, a pari punti proprio con i brianzoli, che hanno un cammino identico e peggiore differenza reti. Entrambe le squadre, candidate alla promozione, hanno deluso le attese nella prima parte del torneo.

Le due formazioni si sono affrontate 30 volte nella storia del campionato di Serie B: il bilancio sorride ai biancorossi lombardi, capaci di imporsi 13 volte, a fronte di 12 pareggi e di 5 successi gialloblù, arrivati tutti però fra le mura amiche, incluso il più recente del marzo 1990.

Nessuna squadra ha segnato più reti del Monza nel primo quarto d'ora di gare (3 come l'Alessandria), il Parma invece non è ancora andato a segno nei primi 15 minuti. Il veterano Gianluigi Buffon, insieme ad Alberto Paleari del Benevento, è il portiere che ha effettuato più parate nell'attuale campionato cadetto (28).

Due gli ex della gara: Antonino Barillà, che ha vestito la divisa del Parma dal 2017 al 2020, e Gabriel Paletta, in gialloblù dal 2010 al 2015. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-MONZA

Parma-Monza si disputerà il pomeriggio di domenica 17 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di Napoli, e sarà la 31ª in Serie B fra le due formazioni, è previsto alle ore 16.15.

Il big match dell'8ª giornata di Serie B, Parma-Monza, potrà essere seguito in tv su diverse piattaforme. Su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, o ancora ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca sarà affidata a Marco Calabresi.

Su Sky, invece, Parma-Monza sarà trasmessa sui canali Sky Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite), con la telecronaca curata da Dario Massara, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Con DAZN, Sky Go ed Helbiz Live sarà possibile guardare Parma-Monza in diretta streaming sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone, iPad, scaricando le rispettive app, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un'ulteriore soluzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

Grazie a Goal i lettori potranno seguire Parma-Monza anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con la descrzione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Assenza pesante per mister Maresca, che dovrà fare a meno di una pedina fondamentale come Franco Vazquez in mezzo al campo, visto che l'italo-argentino è stato fermato per un turno dal Giudice sportivo. Davanti a capitan Buffon, in difesa Del Prato e Coulibaly si candidano ad agire da terzini, con Dierckx che potrebbe spuntarla su Cobbaut per far coppia con Valenti al centri. A centrocampo Schiattarella agirà da playmaker, con Juric mezzala destra e Sohm probabile sostituto di Vazquez come mezzala sinistra. Davanti tridente composto da Brunetta, Tuttino e uno fra Felix Correia e Mihaila.

Stroppa dovrebbe schierare i brianzoli con il consueto 3-5-2. In attacco è possibile il recupero di Dany Mota, che se ce la facesse sarebbe preferito a Gytkjaer nel tandem con Ciurria. Sulle due fasce agiranno a destra Pedro Pereira e a sinistra Carlos Augusto. In mezzo Mazzitelli sarà il regista, con Brescianini e Vignato mezzali. In difesa linea a tre con Caldirola, Marrone e Bettela. Possibile panchina per Donati. Fra i pali agirà Di Gregorio.

PARMA (4-3-3): Buffon; Del Prato, Dierckx, Valenti, Coulibaly; Juric, Schiattarella, Sohm; Brunetta, Tutino, Felix Correia.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Bettella; Pedro Pereira, Brescianini, Mazzitelli, Vignato, Carlos Augusto; Ciurria, Dany Mota.