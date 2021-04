Parma-Milan dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

In ballo salvezza e Champions nella partita tra Parma e Milan, valida per la 30ª giornata: tutto sulle formazioni e dove vederla in tv e streaming.

PARMA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Milan

Parma-Milan Data: 10 aprile 2021

10 aprile 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

La Serie A torna in campo nel fine settimana, con le partite valide per la 30ª giornata. Certamente da non perdere l'incontro tra Parma e Milan: quasi un testacoda in classifica, con i rossoneri secondi e i gialloblù in fondo alla graduatoria.



Con l'avvento di D'Aversa, certamente il Parma ha avuto un'inversione di tendenza. I ducali sono reduci dal 2-2 contro il Benevento e hanno conquistato 5 punti nelle ultime 5 partite, ma in troppe circostanze hanno buttato punti partendo da situazioni di vantaggio e riducendo così le loro possibilità di rimanere in Serie A.

Momento delicato per il Milan, in calo dopo una prima parte di stagione condotta a tutta velocità. I rossoneri sono reduci dal sofferto 1-1 casalingo contro la Sampdoria e, nelle ultime giornate, hanno visto salire repentinamente il distacco dall'Inter capolista. L'obiettivo primario diventa quindi la qualificazione alla prossima Champions League.

La sfida d'andata è stata giocata il 13 dicembre 2020. Match poco adatto ai deboli di cuore, che si è concluso con il risultato di 2-2. Ducali avanti di due goal con Hernani e Kurtic. poi raggiunti dalla doppietta di Theo Hernandez.

Di seguito troverete tutto ciò che è utile sapere su Parma-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PARMA-MILAN

La partita tra Parma e Milan è prevista per sabato 10 aprile 2021 allo stadio 'Ennio Tardini' di Parma. In questa partita non ci sarà il pubblico, a causa delle norme create con l'obiettivo di limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Il fischio d'inizio è il programma alle ore 18.00.

Parma-Milan sarà visibile in diretta esclusiva sulle reti Sky, sarà una delle sette partite trasmesse questa giornata dalla pay tv satellitare. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite).

Un'altra possibilità per assistere a Parma-Milan riguarda la diretta streaming, attraverso l’applicazione Sky Go. Quelli che sono abbonati potranno assistere alla gara grazie a dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Un'ulteriore alternativa è NOW, il servizio di streaming e on demand di Sky che offre la possibilità di vedere molti eventi sportivi (come gli incontri di Serie A) acquistando uno dei pacchetti appositi.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche su Goal potrete ricevere aggiornamenti relativi a Parma-Milan: dalle scelte dei due allenatori fino al racconto minuto per minuto del match, tramite la solita diretta testuale.

Notizie contrastanti dall'infermeria per D'Aversa, che recupera Conti per la difesa ma perde Cyprien e Mihaila (entrambi per noie muscolari) e Zirkzee fino al termine della stagione. I gialloblù dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3 con Sepe in porta, Conti e Pezzella sugli esterni e il tandem Bani-Gagliolo al centro della difesa. Brugman giostrerà in mezzo al campo, coadiuvato da Kucka e Kurtic. Per l'attacco Pellé è favorito su Cornelius, con Man e Gervinho nel ruolo di esterni offensivi.

Settimana in portante per Pioli, che dovrebbe avere maggiore scelta visti i probabili recuperi di diversi giocatori dai rispettivi infortuni. Il tecnico rossonero potrebbe riabbracciare Brahim Diaz, Leao, Mandukic e Rebic, ma solo il portoghese pare avere delle concrete chances di giocare dal primo minuto insieme a Calhanoglu e Saelemaekers, alle spalle dell'unica punta Ibrahimovic (a un passo dal rinnovo con il Milan). Mediana affidata a Kessié e Bennacer, a protezione di una difesa con Dalot e Theo Hernandez sulle fasce e con Kjaer-Tomori come coppia centrale davanti a Donnarumma.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.