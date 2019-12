Parma-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Parma sfida il Milan nella 14ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli sfida in trasferta il di Roberto D'Aversa nella 14ª giornata del campionato di . I rossoneri sono dodicesimi in classifica con e a quota 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, e provano a risalire la graduatoria, gli emiliani invece, protagonisti di un buon avvio di stagione, occupano l'8° posto con 18 punti e un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 25 precedenti giocati in Serie A fra le due formazioni in casa dei ducali, il Diavolo è in vantaggio sul piano statistico con 10 vittorie, 8 successi gialloblù e 7 pareggi. Gli emiliani in particolare hanno vinto soltanto 2 delle ultime 12 gare interne contro il Milan, riportando 6 sconfitte e 4 pareggi.

L'ultima vittoria gialloblù contro i rossoneri risale al 27 ottobre 2013, con i ducali di Donadoni capaci di imporsi 3-2 sulla squadra di Allegri grazie ad una doppietta di Parolo e a un goal di Cassano.

Il Milan ha segnato finora 12 goal e ne ha subiti 17, con una differenza reti di -5. Soltanto in altre due occasioni ha avuto una differenza reti peggiore dopo le prime 13 giornate: nel 1930/1931 e nel 1981/1982, stagione quest'ultima che culminò con la retrocessione in Serie B.

Milan e Parma sono le uniche due squadre della Serie A che non hanno ancora segnato una rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo in questo campionato. I rossoneri hanno rimediato una vittoria, 2 k.o. di fila con e e un pareggio con il nelle ultime 4 giornate, i gialloblù invece sono reduci da una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate.

Il polacco Krzysztof Piatek, pur a digiuno da 5 gare, è il miglior marcatore del Milan con 3 reti segnate, mentre il danese Andreas Cornelius, autore finora di 5 goal, è il giocatore più prolifico del Parma. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PARMA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Milan

Parma-Milan Data: 1 dicembre 2019

1 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO PARMA-MILAN

Parma-Milan si disputerà il pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri della sezione di 2, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 51° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva la sfida Parma-Milan, che andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Geri De Rosa, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Al termine della sfida sarà possibile seguire le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky grazie a Sky Go potranno seguire Parma-Milan anche in diretta , sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

D'Aversa recupera Gervinho nel tridente d'attacco, mentre saranno ancora indisponibili Inglese e Karamoh: l'ivoriano dovrebbe agire assieme a Kulusevski e Kucka, quet'ultimo in posizione di falso nove. A centrocampo torna Hernani dopo la squalifica, mentre Scozzarella non è recuperato al 100% e andrà in panchina. In regia ci sarà Brugman, uno tra Barillà o Grassi completerà il reparto. In difesa, davanti a Sepe, capitan Bruno Alves e Iacoponi saranno i due centrali, con Darmian a destra e Gagliolo a sinistra.

Pioli ritrova Calhanoglu e dovrebbe riproporre il turco nel tridente offensivo con Suso e Piatek, mentre Rebic, come del resto Rafael Leão, partiranno con ogni probabilità dalla panchina. In mediana, scontato il turno di stop, si rivedrà anche Bennacer in regia al posto di Biglia, e sarà arretrato Bonaventura, considerata l'assenza di Paquetá per affaticamento. Krunic e Kessié si giocano l'ultimo posto, con le possibilità dell'ivoriano in ascesa nelle ultime ore. Con Gigio Donnarumma punto fermo fra i pali, in difesa a destra Conti potrebbe essere nuovamente preferito a Calabria, Theo Hernández agirà sulla fascia sinistra e al centro la coppia centrale sarà composta da Musacchio e Romagnoli. Ancora fuori per infortunio il brasiliano Leo Duarte, torna tra i convocati Ricardo Rodriguez.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Kucka, Gervinho

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu