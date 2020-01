Parma-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Parma affronta il Lecce nella 19ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa affronta il di Fabio Liverani nel Monday Night della 19ª giornata di , ultima del girone di andata. I ducali sono ottavi in classifica assieme al con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, mentre i salentini si trovano al 17° posto a quota 15, con un cammino di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 k.o.

Negli 11 precedenti in Serie A fra le due squadre giocati in casa, gli emiliani dominano sul piano statistico con 6 vittorie, 4 pareggi e un'unica affermazione dei pugliesi, che risale al 2 febbraio 2011, quando i giallorossi di De Canio si imposero 1-0 al Tardini con goal partita di Chevanton.

Il posticipo mette di fronte 2 squadre che attraversano un momento negativo della loro stagione: i ducali hanno vinto soltanto una delle ultime 4 gare interne di campionato, mentre i salentini sono reduci da una serie di 3 sconfitte consecutive.

Il Lecce primeggia fra le squadre di Serie A per i goal segnati da calcio piazzato (ben il 45%), il Parma invece è secondo dietro al per percentuale di reti segnate su azione (l'88%). Assieme alla , inoltre, quella pugliese è una delle due formazioni a non aver subito goal nel primo quarto d'ora di gara.

Il danese Andrea Cornelius con 5 reti è il miglior marcatore del Parma, con lo stesso bottino realizzativo Marco Mancosu è invece iI giocatore più prolifico del Lecce. La squadra di Liverani dovrà tenere particolarmente d'occhio il giovane talento Dejan Kulusevski, il giocatore che ha contribuito a realizzare più goal casalinghi per i gialloblù, ben 6, con 2 goal e 4 assist. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-LECCE

Parma-Lecce si disputerà la sera di lunedì 13 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 23° confronto fra le due formazioni in Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il posticipo Parma-Lecce, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Carolina Morace.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Parma-Lecce anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che dà la possibilità di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

D'Aversa recupera in difesa l'esperto Bruno Alves, che superati i problemi di lombalgia farà regolarmente coppia al centro con uno fra Iacoponi o Dermaku, visto che il primo ha lavorato a parte nella giornata di sabato per problemi fisici. A destra giocherà Darmian, con il ritorno a sinistra di Gagliolo dopo il turno di squalifica. In porta ci sarà Sepe, mentre tanti sono i dubbi da sciogliere a centrocampo. Out Barillà, fermato dal Giudice sportivo, è probabile l'impiego in regia del brasiliano Hernani, con Kucka e Grassi mezzali, ma non è da escludere nemmeno il possibile innesto dal 1' del nuovo acquisto Kurtic. In attacco al centro del tridente dovrebbe rivedersi Inglese, favorito su Cornelius, con Kulusevski e il recuperato Gervinho esterni offensivi ai suoi lati.

Liverani sembra intenzionato a puntare in attacco sul tandem composto da Falco e Babacar, con Mancosu a sostegno sulla trequarti. A centrocampo subito una maglia da titolare per Deiola come mezzala sinistra, con il centrocampista sardo che sarà affiancato dal greco Tachtsidis in cabina di regia e da Petriccione. Non convocati Majer, Shakhov e Tabanelli, tutti out per problemi fisici, come del resto Farias e Calderoni. Vista l'assenza di quest'ultimo sulla fascia sinistra della difesa agirà Dell'Orco, mentre l'altro nuovo acquisto, Donati, sarà il terzino destro e Lucioni e Rossettini comporranno la coppia centrale davanti al portiere Gabriel.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Grassi; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar.