Parma-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Parma e Lazio si sfidano al Tardini nella domenica di Serie A: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

PARMA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 10 gennaio 2021

Data: 10 gennaio 2021

Orario: 15.00

Streaming: Sky Go

Vincere per trovare continuità e mantenersi nelle zone alte della classifica. La Lazio, reduce dal 2-1 interno contro la , non può sbagliare. E a Parma, dopo qualche alto e basso di troppo, cercherà di ottenere la seconda vittoria consecutiva per presentarsi nel migliore dei modi al derby contro la in programma venerdì 15.

Di fronte agli uomini di Simone Inzaghi c'è un Parma in pienissima crisi: gli emiliani sono in piena bagarre salvezza dopo aver perso tutte e quattro le ultime giornate di campionato. L'ultima contro l' , in una partita dominata dai nerazzurri praticamente dall'inizio alla fine.

Un ko costato l'esonero a Fabio Liverani, che dunque non sfiderà la Lazio da ex: da calciatore ha infatti indossato la maglia della Lazio per cinque stagioni, dal 2001 al 2006, condividendo peraltro lo spogliatoio con Simone Inzaghi.

Al posto di Liverani il Parma ha richiamato Roberto D'Aversa, già protagonista della cavalcata gialloblù dalla Serie C alla . Il tecnico di origini tedesche farà dunque il suo secondo esordio sulla panchina dei ducali proprio contro la Lazio.

In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-LAZIO

Parma-Lazio, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A, è in programma nel pomeriggio di domenica 10 gennaio 2021 con calcio d'inizio alle ore 15.00. La gara si giocherà allo stadio Tardini di Parma. Il direttore di gara sarà il signor Luca Pairetto di Nichelino.

Parma-Lazio sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ciascuna giornata di campionato. La sfida del Tardini, nel dettaglio, si potrà vedere sia sul canale Sky Sport Serie A che sul numero 252 del satellite. Telecronaca di Federico Zancan e commento tecnico di Luca Pellegrini.

Sarà possibile assistere a Parma-Lazio anche in diretta e non solo in tv: gli abbonati a Sky avranno infatti la possibilità di scaricare l'applicazione gratuita Sky Go sul proprio pc, smartphone o tablet, godendosi così le emozioni della sfida tra la formazione di Liverani e quella di Simone Inzaghi.

Un'alternativa per seguire Parma-Lazio in diretta è costituita da Now Tv, attraverso cui si potrà assistere al meglio della programmazione di Sky scegliendo uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Parma-Lazio sarà raccontata in diretta anche dache con il suo live scritto vi consentirà di essere completamente aggiornati su tutto ciò che accadrà al Tardini. Dalle formazioni alla cronaca minuto per minuto, non vi perderete nulla della sfida tra la formazione gialloblù e quella biancoceleste.

Il nuovo Parma di Roberto D'Aversa ripartirà con il 4-3-3, ma anche con parecchie assenze: sicure quelle di Gervinho e Kucka, mentre sono da valutare i vari Karamoh, Iacoponi e Gagliolo. Pezzella è pronto a prendersi una maglia da titolare a sinistra, così come Brugman a discapito di Cyprien in regia, mentre in difesa dovrebbe recuperare Osorio. In attacco Mihaila va verso la conferma in un tridente completato da Inglese, favorito su Cornelius, e Brunetta.

Senza Correa, sarà ancora una volta Caicedo il partner d'attacco di Immobile nella Lazio. Inzaghi ha qualche dubbio in difesa, dove Luiz Felipe è in vantaggio su Patric. Radu spera invece di rubare il posto a Hoedt, con Acerbi che in questo caso passerebbe al centro. Lucas Leiva, di ritorno dalla squalifica, dovrebbe partire dall'inizio al posto di Escalante.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Mihaila, Inglese, Brunetta.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.