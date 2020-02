Parma-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Parma ospita la Lazio nella 23ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa prova a ostacolare il cammino della di Simone Inzaghi nelle posizioni di vertice della classifica nel confronto della 23ª giornata di .

I ducali dopo i successi negli anticipi di e sono scivolati all'8° posto in classifica con e a quota 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, mentre i biancocelesti proveranno a sfruttare il passo falso della a Verona per avvicinarsi alla vetta e sono attualmente terzi con 50 punti e un cammino di 15 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Gli emiliani prevalgono sul piano statistico nei 25 confronti giocati in casa dalle due squadre in Serie A, con un bilancio di 11 successi, 7 pareggi e 7 affermazioni biancocelesti. La Lazio ha tuttavia espugnato il Tardini nelle ultime 2 partite, ed è imbattuta da ben 17 gare di campionato. Nella sua storia nel massimo campionato non è mai arrivata a 18 partite di fila senza sconfitte.

Altre squadre

Nell'era dei 3 punti a vittoria, quando il Parma ha collezionato 32 punti nelle prime 22 gare si è poi sempre piazzato nelle prime 6 posizioni della graduatoria. Al Tardini si affronteranno le due squadre che in questo campionato hanno ottenuto più punti dopo l'89': ben 8 la Lazio e 6 il Parma.

Ciro Immobile è il capocannoniere della Serie A con 25 reti, di cui 9 arrivate su calcio di rigore: l'ultimo giocatore in grado di andare a segno più volte dal dischetto è stato Zlatan Ibrahimovic nel 2011/12 (10 rigori trasformati). Il danese Andreas Cornelius è invece il miglior marcatore dei gialloblù con un bottino di 8 goal.

Il Parma è reduce da 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate, la Lazio invece ha rimediato 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 partite di campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PARMA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Lazio

Parma-Lazio Data: 9 febbraio 2020

9 febbraio 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO PARMA-LAZIO

Parma-Lazio si disputerà il pomeriggio di domenica 9 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, è in programma alle ore 18.00. Sarà il 52° confronto fra le due formazioni in Serie A.

La sfida Parma-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Parma-Lazio in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

D'Aversa recupera sia Cornelius, sia Kukusevski, regolarmente convocati. Il primo dovrebbe giocare dal 1' da centravanti nel tridente offensivo, al secondo invece, comunque non al meglio, potrebbe essere preferito Caprari come esterno alto a destra, mentre Kucka sarà l'esterno offensivo di sinistra. In mediana Brugman sarà il regista, con Hernani e Kurtic che potrebbero affiancarlo come mezzali. In porta, ancora k.o. Sepe, dovrebbe debuttare da titolare il rumeno Radu, mentre in difesa Iacoponi agirà da centrale accanto a Bruno Alves, con Darmian e Gagliolo terzini.

Simone Inzaghi potrebbe ritrovare a disposizione Correa e Cataldi, ma entrambi dovrebbero in ogni caso partire dalla panchina. Davanti è infatti probabile la conferma di Caicedo in coppia con Immobile. Novità invece a centrocampo, con Jony che agirà sulla fascia mancina al posto di Lulic, alle prese con un problema alla caviglia, e Parolo mezzala destra al posto dello squalificato Milinkovic-Savic. Completeranno il reparto Lucas Leiva in regia, Luis Alberto come mezzala sinistra e Lazzari nel ruolo di esterno destro. In difesa, vista la squalifica di Radu, si candida per una maglia dal 1' Bastos, con Patric, in vantaggio su Luiz Felipe, e Acerbi, a completare il reparto. Fra i pali ci sarà Strakosha.

PARMA (4-3-3): I. Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Caprari, Cornelius, Kucka.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.