Parma-Juventus, Sarri non ci sarà: in conferenza Nedved

Il neo-tecnico della Juventus non sarà nè conferenza, nè a Parma a causa di una polmonite: al suo posto parlerà il vice-presidente Nedved.

Per la terza volta nella storia della , il proprio mister non siederà in panchina per la prima gara di campionato. Dopo Carrera, che sostituì gli squalificati Alessio e Conte, dopo Saros, che nel 1951 per questioni burocratiche arrivò qualche giorno più tardi, ci sarà Martusciello per Sarri.

Sarri come noto ha contratto una brutta polmonite che lo costringerà a saltare l'esordio contro il e , big match della seconda giornata di campionato. L'ex non sarà ovviamente presente nemmeno in conferenza, sostituito da Pavel Nedved.

Venerdì, ore 13:30, sarà il vicepresidente della Juventus a presentarsi ai microfoni, così da fare il punto sulle condizioni di salute di Sarri, arrivato sulla panchina della vecchia rivale bianconera dopo aver vinto l' con il Chelsea.

Per Parma-Juventus, gara che inaugurerà il campionato di e il torneo di gialloblù e bianconeri, siederà ovviamente in panchina il vice Martusciello, che dopo l'esperienza da capo allenatore all' ha deciso di seguire Sarri alla guida dei Campioni d' .