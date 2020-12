Parma-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus fa visita al Parma nella 13ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 19 dicembre 2020

19 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus cerca di continuare la sua rincorsa al primo posto della classifica, attualmente occupato dal . Sabato sera se la dovrà vedere contro il Parma nell'anticipo della 13esima giornata. Nell'ultima giornata i gialloblù hanno pareggiato con il , mentre Madama ha impattato 1-1 con l' .

Segui Parma-Juventus in diretta streaming su DAZN

Con la attualmente in vacanza, la Juventus potrà concentrare tutte le proprie forze sulla , che forse fino ad ora è stata messa in secondo piano da Andrea Pirlo, con la competizione europea come primo obiettivo stagionale.

La formazione di Liverani, invece, dopo un inizio molto negativo di stagione, sembra aver trovato la quadratura e la giusta visione tattica con il 4-3-3 attuato nelle ultime giornate.

In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-JUVENTUS

La partita tra Parma e Juventus si giocherà sabato 19 dicembre alle 20.45, nell'anticipo serale della 13esima giornata di Serie A. Lo scenario sarà quello dello Stadio Tardini di Parma, come ormai di consueto a porte chiuse.

Parma-Juventus sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita tra crociati e bianconeri sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre, se lo vorranno, seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Come sempre su DAZN sarà possibile seguire Parma-Juventus anche in diretta streaming su tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet, previo download della app, disponibile per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale del servizio.

Dopo il fischio finale, gli highlights della partita e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Restando su Goal potrete invece seguire come sempre la diretta testuale di Parma-Juventus. Sul portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Liverani pronto a proporre Cornelius come prima punta, supportato da Gervinho e uno tra Brunetta o Karamoh. In mezzo Kucka, assieme a Hernani e Kurtic, fuori Scozzarella per infortunio alla pari di Pezzella. Busi si candida da terzino alla pari di Gagliolo, in mezzo Osorio e Bruno Alves

Nella Juventus si prospetta un corposo turnover, al terzo impegno settimanale. Buffon potrebbe giocare in porta, mentre Alex Sandro potrebbe riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra. Bentancur vuole un posto in mezzo al campo, così come Kulusevski e Bernardeschi sulle due fasce a centrocampo. Dybala in vantaggio su Morata per affiancare Cristiano Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta, Cornelius, Gervinho.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.