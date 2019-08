Parma-Juventus, bianconeri senza Sarri: Dybala titolare da falso nueve

La Juventus comincia la stagione di Serie A senza Maurizio Sarri in panchina. In campo, Dybala e Douglas Costa partiranno come titolari.

L'attesa è finita: la darà il via alla nuova questo pomeriggio alle ore 18 contro il . Sarà anche la prima partita ufficiale per la nuova gestione di Maurizio Sarri, anche se lui non sarà in panchina a causa della polmonite che lo ha colpito negli scorsi giorni.

Sarà sicuramente un peccato non vedere in campo Maurizio Sarri, soprattutto perché si tratta di un problema di salute. Ma anche perché c'è grande curiosità di vederlo 'calato' a pieno nella nuova parte bianconera. Tuttavia dovrebbe cambiare poco in campo, visto che ormai da quasi due mesi Sarri guida gli allenamenti della Juventus. In panchina al Tardini ci sarà il vice, Martusciello.

Il Parma invece è una delle squadre che non ha cambiato gestione tecnica in Serie A. L'anno scorso D'Aversa creò seri problemi alla Juventus, con un 3-3 spettacolare allo Stadium e con un 2-1 per i bianconeri al Tardini. Oggi proverà a fare un nuovo sgambetto.

Sulla formazione della Juventus, anche se è solo la prima dell'anno, sembrano esserci pochi dubbi. Gli unici volti nuovi rispetto alla scorsa stagione dovrebbero essere Danilo e Rabiot, anche se De Sciglio è ancora in aperto ballottaggio con l'ex .

De Ligt dovrebbe partire dalla panchina: al centro della difesa spazio a Bonucci e Chiellini. In attacco pochi dubbi, con Dybala che nelle ultime settimane ha fatto benissimo da falso nueve. Ai suoi lati Ronaldo e Douglas Costa. Bernardeschi sperà però ancora in una maglia da titolare.

Discretamente modificato il Parma di D'Aversa rispetto all'anno scorso. In difesa il nuovo innesto è Laurini, arrivato dalla . A centrocampo spazio per Hernani e Brugman, anche a causa delle condizioni di Kucka e Grassi. Ballottaggio serrato in attacco tra Kulusevski e Karamoh, con il primo in vantaggio.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.