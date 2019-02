Parma-Inter: nerazzurri alla ricerca dei 3 punti sulle spalle di Icardi

Ancora senza goal in campionato nel 2019, l'Inter affronta la trasferta di Parma alla ricerca di tre punti, certezze e goal. E di Mauro Icardi.

L'Inter va alla caccia dei tre punti, di una vittoria che manca in Serie A dal 2018, così come il goal. E, allo stesso modo, le certezze. Dopo le delusioni di un 2019 che si prospetta difficile, almeno per questo inizio, i nerazzurri ripartono dal Parma, dal Tardini e dalla voglia di sbloccarsi di Mauro Icardi.

Le difficoltà del capitano dell'Inter sono lo specchio di quelle di tutta la squadra allenata da Luciano Spalletti. Come quando le cose vanno bene l'argentino trova la porta e si guadagna elogi, così quando le cose vanno male è il primo a finire sul banco degli imputati.

Stavolta però per Icardi sono i numeri a parlare: nessun goal nelle ultime 6 partite di Serie A, la striscia di astinenza più lunga da quando è un giocator edell'Inter. Anche per questo l'Inter in questo 2019 non ha ancora trovato la via della rete in campionato. C'è l'occasione di rompere entrambi i tabù al Tardini, uno stadio in cui il 9 nerazzurro non ha mai segnato.

Sono altri due gli stadi in cui Icardi non si è ancora sbloccato in Serie A: San Siro vestito di rossonero (non ha mai segnato in trasferta in un derby) e all'Olimpico Grande Torino. Con il Parma però Icardi non ha mai segnato nemmeno in casa con la maglia dell'Inter, mentre ci era riuscito ai tempi della Sampdoria.

Nonostante il momento negativo che sta attraversando, Spalletti non rinuncerà al proprio numero 9 e lo schiererà al centro dell'attacco, con ai suoi lati Perisic e probabilmente Candreva, nonostante la concorrenza di Joao Mario. A centrocampo sembra certo il trio con Vecino, Brozovic e Nainggolan, con la difesa davanti ad Handanovic formata da D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Asamoah.

Il Parma si affida alle proprie certezze, a partire dalla linea a 4 davanti a Sepe con Iacoponi e Gagliolo larghi, Bruno Alves e Bastoni (di proprietà dei nerazzurri) al centro. Kucka e Barillà gli interni, con Scozzarella davanti alla difesa. Davanti con Inglese i velocisti Gervinho e l'altro ex Biabiany, quest'ultimo insidiato da Luca Siligardi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic, Nainggolan; Candreva, Icardi, Perisic.