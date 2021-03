Parma-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma, che non vince da quindici gare, ospita la capolista Inter: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Inter

Parma-Inter Data: 4 marzo 2021

4 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Testacoda al 'Tardini' dove il Parma, attualmente penultimo, ospita la capolista Inter che ha vinto sei delle ultime sette partite di campionato.

La squadra ora allenata da D'Aversa invece non vince addirittura da quindici gare di Serie A, che diventanto sedici con la Coppa Italia (sei pareggi e dieci sconfitte). L'ultimo successo risale al 30 novembre.

L'Inter, prima con quattro punti di margine sul Milan secondo, negli ultimi incroci ha però sempre sofferto il Parma.

All'andata infatti i ducali erano andati in vantaggio di due goal, prima di farsi rimontare fino al 2-2. Mentre nella scorsa stagione l'Inter ha avuto la meglio per 1-2 solo nel finale dopo aver sofferto a lungo.

In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO PARMA-INTER

Parma-Inter si giocherà giovedì 4 marzo alle ore 20.45; lo scenario della partita sarà lo stadio Tardini di Parma, ovviamente a porte chiuse.

Parma-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita tra Parma e Inter potrà essere seguita anche in diretta streaming mediante Sky Go sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa ci si potrà affidare a Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

consentirà ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Emergenza soprattutto in attacco per D'Aversa, che deve rinunciare contemporaneamente a Cornelius, Gervinho e Zirkzee, mentre è di nuovo in gruppo Pellé e dovrebbe recuperare Karamoh. Il francese dovrebbe essare titolare in attacco, affiancato da Mihaila e Kucka, piazzato in posizione da falso nove. In difesa Conti è out: Iacoponi (o Busi) e Giuseppe Pezzella terzini, Osorio e Gagliolo centrali. Brugman torna in regia, Hernani e Kurtic mezzali.

Conte ritrova Hakimi dopo il turno di squalifica, scontato contro il Genoa. Il tecnico nerazzurro non cambia in difesa, mentre a centrocampo Gagliardini potrebbe fare rifiatare Brozovic (ancora favorito), in quel caso il regista sarà Eriksen. Confermatissima la coppia Lautaro-Lukaku, anche se Sanchez è in grande forma.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Mihaila.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.