Parma-Inter 0-1: Martinez decisivo, i nerazzurri ripartono

L’Inter supera per 1-0 l’ostacolo Parma e torna a muovere la sua classifica. Al Tardini è una rete di Lautaro Martinez nel finale a decidere.

L’ Inter interrompe la sua astinenza da vittorie e lo fa imponendosi per 1-0 sul campo del Parma . Una vittoria pesante quella dei nerazzurri che tornano così a spingere sull’acceleratore e mandano un messaggio alle dirette concorrenti per quelle posizioni che valgono la qualificazione alla prossima Champions League.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Al Tardini, a differenza di quelle che potevano essere le aspettative, sono stati i padroni di casa a prendere nelle prime battute del match in mano il pallino del gioco, rinunciando così, almeno inizialmente, alle loro ormai proverbiali ripartenze. La squadra di D’Aversa entra in campo con il piglio giusto, aggredisce ogni pallone e, dopo una manciata di minuti, sfiora anche l’immediato vantaggio con Kucka. L’azione più clamorosa i ducali la confezionano però poco dopo il ventesimo quando Gervinho penetra in area e scaglia verso la porta di Handanovic un pallone potentissimo che va a scagliarsi contro la traversa.

L’Inter fatica a trovare i giusti meccanismi, ma quando riesce a far girare bene palla e a proporre la giusta cattiveria agonistica, cambia marcia. La squadra di Spalletti, dopo la sofferenza iniziale, riesce ad uscire fuori e a guadagnare metri sul campo, senza però confezionare clamorose azioni da rete. La prima frazione si chiude quindi su uno 0-0 che è figlio di un sostanziale equilibrio in campo.

Nella ripresa sono i meneghini a partire decisamente meglio. L’Inter costringe il Parma a rintanarsi nella propria metà campo e inizia a collezionare azioni da rete. Al 54’ la squadra di Spalletti trova anche il goal del vantaggio con D’Ambrosio, Irrati però, dopo aver inizialmente convalidato, annulla per un fallo di mano con l’ausilio del VAR.

Nel finale, dopo alcune chance sprecate per scarsa precisione negli ultimi venti metri, Spalletti si gioca anche la carta Martinez e la scelta si rivela quanto mai giusta. Il talento argentino infatti, pochissimi minuti dopo il suo ingresso in campo trova il guizzo vincente che vale lo 0-1 e soprattutto tre punti pesanti.

366 - L'Inter ha ritrovato il gol in Serie A dopo 366 minuti – l’ultima rete risaliva infatti al 29 dicembre scorso contro l’Empoli. Striscia.#ParmaInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) 9 febbraio 2019

I GOAL

79’ MARTINEZ 0-1

Brozovic e Perisic rubano un pallone a Kucka a centrocampo, Nainggolan si invola verso l’area avversaria e trova il filtrante giusto per Lautaro Martinez che, da poco entrato in campo, trafigge Sepe con una potente conclusione.

IL TABELLINO

PARMA-INTER 0-1

Marcatori: 79’ Lautaro Martinez

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella (77’ Stulac), Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi (58’ Bibiany). Allenatore: D’Aversa

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Joao Mario (77’ Martinez), Nainggolan (89’ Gagliardini), Perisic; Icardi (93' Cedric). Allenatore: Spalletti

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Vecino (I), Gagliolo (P), Nainggolan (I), Biabiany (P)

Espulsi: Nessuno