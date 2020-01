Parma, Inglese torna in gruppo: possibile convocazione contro l'Atalanta

Roberto Inglese è tornato a lavorare parzialmente in gruppo dopo il lungo stop e potrebbe essere convocato già per Atalanta-Parma.

L'anno nuovo si apre con un'ottima notizia per il che, alla ripresa del campionato, potrebbe riavere a disposizione Roberto Inglese. L'attaccante infatti ieri è tornato a lavorare in gruppo, seppure ancora parzialmente.

Inglese si era infortunato alla caviglia durante Parma- , infortunio che poi si era rivelato più serio del previsto tanto da tenerlo fermo ai box per più di due mesi nonostante sia stato scongiurato almeno il rischio operazione.

Poche settimane dopo, inoltre, il Parma ha perso sempre per infortunio anche il suo sostituto naturale Cornelius costringendo D'Aversa a inventarsi soluzioni d'emergenza in attacco. Peraltro con ottimi risultati.

Il rientro di Inglese però è sicuramente un'ottima notizia per il tecnico ducale, che adesso potrebbe convocare Inglese già per la trasferta di Bergamo in programma il giorno dell'Epifania.

Restano invece ai box lo stesso Cornelius, Gervinho e Karamoh, tutti alle prese con i rispettivi problemi fisici e per il cui rientro bisognerà aspettare ancora un po'. D'Aversa intanto sta per riabbracciare il suo bomber.