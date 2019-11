Parma, Inglese rischia l'operazione alla caviglia: i tempi di recupero si allungano

Le condizioni di Roberto Inglese non migliorano e ora l'attaccante del Parma rischia l'operazione alla caviglia. Si profila un lungo stop.

Il rischia di dover fare a meno di Roberto Inglese ancora a lungo. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, l'attaccante potrebbe ricorrere all'operazione chirurgica per risolvere i suoi problemi alla caviglia.

Le condizioni di Inglese, il cui rientro era inizialmente previsto a fine mese, non sono ancora migliorate e le possibilità che l'attaccante del Parma finisca sotto i ferri sono in aumento. In quel caso ovviamente i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente.

Inglese era finito ko all'inizio della gara contro il e ha già saltato le sfide contro e . L'eventuale perdurare dell'assenza di Inglese sarebbe ovviamente una pessima notizia per D'Aversa dato che, nella scorsa stagione, l'attaccante era stato decisivo per la salvezza del Parma con i 9 goal realizzati in 25 presenze.

Anche la scorsa stagione però, tra marzo e maggio, Inglese aveva saltato ben sette partite sempre per un problema alla caviglia. Problema che adesso potrebbe constringerlo a lungo stop.