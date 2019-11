Parma, infortunio per Karamoh: lesione al collaterale, ma niente intervento

Già alle prese con gli infortuni occorsi a Bruno Alves, Inglese, e Laurini, il si ritrova a dover fare i conti con un’altra defezione importante: quella di Yann Karamoh.

Il talento transalpino infatti, nel corso dell’ultima partita giocata dai ducali contro la , ha riportato una lesione al legamento collaterale che lo costringerà ai box per diverse settimane.

Il giocatore, che è approdato al Parma in prestito con obbligo di riscatto dall’ e che nelle ultime settimane era sceso in campo con sempre maggiore regolarità, trovando anche il goal a San Siro proprio con i nerazzurri, nelle scorse ore è stato sottoposto ad una visita specialistica che ha escluso l’ipotesi di un intervento chirurgico.

A confermarlo è stato il Parma attraverso il proprio sito ufficiale.

“Yann Karamoh è stato sottoposto a una visita specialistica dal Dr. Paolo Adravanti che ha confermato la lesione parziale del legamento collaterale laterale. Tale lesione per la guarigione completa necessita di un trattamento conservativo e non chirurgico. Sarà necessario dunque un iniziale periodo di riposo di due settimane per proseguire poi con le terapie del caso”.