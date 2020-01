Parma, infortunio Inglese: lesione muscolare alla coscia e lungo stop

Roberto Inglese è costretto a fermarsi di nuovo dopo l'infortunio subito durante Juventus-Parma: per l'attaccante è lesione ai flessori.

E' una stagione fin qui maledetta per Roberto Inglese che, dopo essere rimasto ai box circa due mesi a causa di un serio infortunio alla caviglia, durante - è stato costretto a uscire per un problema muscolare di non lieve entità.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gli esami strumentali a cui l'attaccante si è sottoposto lunedì hanno infatti evidenziato "una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra".

Il Parma al momento non ha specificato i tempi di recupero ma, considerato anche come Inglese non sia nuovo a infortuni del genere, si prevede uno stop di qualche mese.

Nei prossimi giorni intanto sarà eseguita una consulenza specialistica per scegliere la migliore terapia possibile. D'Aversa però come detto dovrà fare a meno di Inglese per un bel po', sperando di recuperare al più presto Gervinho.

La buona notizia invece è il completo recupero di Cornelius, subentrato a gara in corso contro la Juventus e autore del momentaneo goal del pareggio a .

Il Parma comunque se lo stop di Inglese dovesse prolungarsi potrebbe tornare sul mercato e secondo 'Sky Sport' una delle idee si chiama Sebastiano Esposito, che potrebbe lasciare l' seppure in prestito.