Parma, infortunio per Bruno Alves: lesione muscolare al bicipite femorale

Bruno Alves non è stato inserito nella lista dei convocati in vista del Genoa a causa di un infortunio subito durante l'allenamento del Parma.

Nel corso dell'allenameno odierno del in preparazione della partita di domani contro il , Bruno Alves si è dovuto fermare per un infortunio al bicipite femorale e non è stato inserito nella lista dei convocati, come comunicato dalla stessa società emiliana sul proprio sito ufficiale.

"Bruno Alves durante l’allenamento odierno ha subito una lesione distrattiva muscolare al bicipite femorale, la cui entità sarà meglio definita con gli accertamenti che saranno eseguiti lunedì mattina. Sono già iniziate le terapie del caso".

L'allenatore dei 'Crociati' D'Aversa incappa in una vera e propria emergenza infortuni: oltre al centrale portoghese, anche Laurini non ha ancora recuperato pienamente dall'infortunio e non sarà a disposizione. Le alternative a disposizione dell'allenatore del Parma per il centro della difesa sono Gagliolo e Iacoponi, nei confronti dei quali D'Aversa in conferenza stampa ha espresso grande fiducia.

“Stamattina si è fermato Bruno Alves che non sarà della partita come Laurini. Bruno è un giocatore importante, ho a disposizione due alternative e deciderò chi far giocare”.

L'importanza di Bruno Alves all'interno della difesa crociata non è solamente tecnica, ma soprattutto a livello di leadership come dimostrato dalla fascia di capitano che porta sul braccio: il centrale lusitano è considerato un punto di riferimento da parte di tutti i compagni di squadra, grazie alla grande esperienza internazionale maturata con le casacche di , e oltre che con la maglia della nazionale portoghese.

Le tempistiche del pieno recupero di Bruno Alves non sono ancora stimabili e saranno più chiare dopo gli esami strumentali in programma per lunedì mattina.