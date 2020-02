Il Parma reintegra Gervinho: è tornato ad allenarsi in gruppo

Il reintegro al Parma di Gervinho è cosa fatta: l'ivoriano è tornato ad allenarsi con i compagni e punta alla convocazione per il match col Sassuolo.

Dopo la prima apertura dei giorni scorsi ora è ufficiale: il ha deciso di reintegrare Gervinho, in un primo momento punito con l'isolamento dalla squadra per il comportamento tenuto in occasione degli ultimi giorni di mercato, quando è sfumato il suo trasferimento all'Al-Sadd.

L'ivoriano aveva saltato gli allenamenti per forzare la cessione, atteggiamento che il club ducale non aveva gradito prendendo provvedimenti contro di lui. La situazione attuale è decisamente più rosea: l'ex è tornato ad allenarsi insieme ai compagni di squadra e l'obiettivo è quello di strappare una convocazione per la trasferta di Reggio Emilia sul campo del .

Ovviamente D'Aversa (che aveva usato parole molto dure contro l'attaccante) tornerà ad utilizzarlo in maniera graduale, in segno di rispetto per gli altri giocatori che invece hanno sempre tenuto un comportamento professionale.

Magari al 'Mapei Stadium' Gervinho si siederà in panchina e il ritorno definitivo in campo potrebbe avvenire nell'incontro successivo in programma a contro la squadra allenata da Moreno Longo.