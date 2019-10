Parma, Gervinho risponde sui social dopo il rigore sbagliato: "Tiro anche il prossimo"

Simpatico siparietto social fra Gervinho e un tifoso arrabbiato per il rigore sbagliato nell'ultima partita del Parma.

Nel bene o nel male Gervinho è sempre protagonista nel Parma; nell'ultima partita di contro il l'attaccante ivoriano ha fallito il goal dagli undici metri, scatenando la rabbia social di molti tifosi e in particolar modo degli appassionati di fantacalcio che hanno deciso di puntare su di lui per la stagione in corso.

L'attaccante ivoriano, travolto da questa valanga di commenti social sul suo rigore sbagliato, ha voluto controbattere e per farlo ha preso di mira un singolo tifoso che in inglese gli ha chiesto come mai avesse tirato lui il rigore questa volta, dicendogli che lo avrebbe tirato anche la prossima volta.

La risposta di Gervinho al tifoso è stata simpatica, ma dimostra anche la maturità raggiunta dall'attaccante ex , che affronta l'errore nel miglior modo possibile, pensando già alla prossima occasione per rifarsi al meglio.

La freccia ivoriana è ormai una colonna portante del di D'Aversa e nell'anticipo di sabato pomeriggio in casa della Spal potrà subito far dimenticare ai tifosi gialloblu l'errore commesso e magari dedicare anche un pensiero ai leoni da tastiera.