Parma-Genoa dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La 28ª giornata di Serie A inizia dallo scontro salvezza tra il Parma e il Genoa: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Genoa

Parma-Genoa Data: 19 marzo 2021

19 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now TV

La 28ª giornata della Serie A inizia ancora di venerdì, dallo stadio Ennio Tardini di Parma. I ducali ospitano il Genoa in quello che ha tutto l'aspetto di essere uno scontro salvezza fondamentale per la squadra di D'Aversa.

Nello scorso weekend la vittoria con la Roma ha riportato il club emiliano al successo dopo oltre 100 giorni di digiuno. Ora i punti sono 19, il primo posto utile per salvarsi lo occupa il Cagliari a quota 22. ll Genoa grazie allo sprint con Ballardini è salito a 28.

La gara d'andata era stata proprio l'ultima vittoria del Parma, 1-2 al Tardini con due goal di Gervinho. Tutte le ultime cinque partite si sono risolte con la vittoria del Parma.

Il Genoa per trovare una vittoria col Parma deve tornare a 6 anni fa, al 15 aprile 2015. Reti di Iago Falqué e Pavoletti, che ora corrono per la salvezza rispettivamente con Benevento e Cagliari.

Qui potete trovare tutto per arrivare pronti a Parma-Genoa: dalle ultime sulle formazioni a dove seguirla in diretta tv e streaming .

ORARIO PARMA-GENOA

Parma-Genoa, anticipo della 28ª giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Tardini di Parma venerdì 19 marzo 2021, con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45.

Genoa-Parma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky . Il match del Gewiss Stadium sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale).

Gli abbonati a Sky potranno seguire in diretta streaming gratis Parma-Genoa grazie a Sky Go. Il servizio è incluso nell'abbonamento e per usufruirne basterà scaricaer l'app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.

In alternativa c'è l'opzione Now TV, il servizio di streaming live e on-demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Potrete seguire Parma-Genoa anche su Goal attraverso la nostra diretta testuale. Già dalla mattina troverete tutte le informazioni relative alla gara, poi potete seguire il racconto live del match con le formazioni e le azioni minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-GENOA

Squadra che vince non si cambia, ma per Kucka uno spazio ci sarà: lo slovacco dovrebbe giostrare da mezzala in una mediana completata da Hernani e Kurtic. In attacco Pellé supportato da Man e Mihaila, mentre in difesa davanti a Sepe ci saranno Conti e Pezzella larghi, con Osorio e Bani al centro. Ancora diverse assenze per D'Aversa, tra cui Gagliolo, Iacoponi, Gervinho, Inglese e Valenti, verso il recupero Cornelius.

Non sono previste grandi novità nel Genoa, che però ritrova Masiello e Destro dopo le squalifiche. Per il resto, Shomurodov dovrebbe essere confermato in attacco, mentre la linea di centrocampo sarà quella ormai rodata. Criscito verso la conferma nella difesa a tre.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila.

GENOA ( 3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.