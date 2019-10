Parma-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Parma sfida il Genoa nell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa sfida in casa il di Aurelio Andreazzoli nell'8ª giornata di , in una sfida che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. I ducali sono decimi in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte. Situazione molto delicata invece per i liguri, attualmente penultimi davanti alla sola a quota 5, con un cammino di una vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Sono 13 i confronti fra le due squadre in Serie A in casa degli emiliani: il bilancio pende dalla parte di questi ultimi con 7 successi, 4 pareggi e 2 affermazioni rossoblù. I liguri sono la squadra con il peggior score fuori casa dell'intero campionato, visto che hanno ottenuto una sola vittoria esterna nell'anno solare 2019, con 6 pareggi e altrettante sconfitte.

Parma e Genoa sono curiosamente la squadra che ha subito meno goal nella ripresa (2, come altre 3 formazioni) e quella che ne ha incassati di più (ben 11). L'esterno offensivo del Parma Dejan Kulusevski è con Jadon Sancho del uno dei 2 giocatori nati dopo il 2000 ad aver fornito finora almeno 3 assist nei 5 top campionati europei e rispetto all'inglese è più giovane di un mese.

Il centravanti Roberto Inglese è il giocatore più prolifico fra i gialloblù con 2 goal segnati, mentre Christian Kouamé è il miglior marcatore dei rossoblù con un bottino di 3 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PARMA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Genoa

Parma-Genoa Data: 20 ottobre 2019

20 ottobre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO PARMA-GENOA

Parma-Genoa si disputerà il pomeriggio di domenica 20 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. L'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri della sezione di 2, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 27° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Parma-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Antonio Nucera, che sarà supportato dal commento tecnico di Renato Zaccarelli.

Per gli abbonati Sky sarà possibile seguire Parma-Genoa anche in diretta mediante Sky Go: sul proprio pc o notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Un recupero importante e un infortunio imprevisto per D'Aversa nel reparto difensivo: a destra torna a disposizione Darmian, mentre al centro si ferma Bruno Alves. Da centrale sinistro accanto a Iacoponi giocherà dunque Gagliolo, con l'inserimento di Giuseppe Pezzella sulla corsia mancina. In mediana ballottaggio Scozzarella-Hernani, mentre nel tridente d'attacco Kulusevski e Gervinho saranno gli esterni offensivi a supporto del centravanti Inglese. Ancora out Laurini, non convocato.

Andreazzoli dovrà far fronte all'emergenza in difesa, visto l'infortunio di capitan Criscito e le assenze pesanti per squalifica di Biraschi e Romero. Contro il Parma si vedranno dunque dal 1' El Yamiq e Goldaniga ai lati del colombiano Zapata. A centrocampo Ghiglione e Barreca, in vantaggio su Pajac, dovrebbero presidiare le due fasce, con Radovanovic playmaker e Schöne e Lerager interni. In attacco sarà riproposta con ogni probabilità la coppia composta da Pinamonti e Kouamé, visto anche l'infortunio di Favilli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Inglese, Gervinho

GENOA (3-5-2): I. Radu; Goldaniga, C. Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Kouamé, Pinamonti