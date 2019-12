Parma-Frosinone dove vederla: canale tv e diretta streaming

Parma e Frosinone cercano l'approdo agli ottavi di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Obiettivo ottavi di finale di Coppa . Il e il si sfidano, in gara secca, per provare ad avanzare nella competizione e affrontare nel prossimo turno la , già qualificata di diritto grazie al piazzamento in campionato della scorsa stagione.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Parma è reduce dall'amarissima sconfitta rimediata al Tardini per mano del , vincente nel finale grazie a una rete di Theo Hernandez. Il Frosinone di Alessandro Nesta si è invece rialzato dopo un avvio di campionato tremebondo, conquistando quattro vittorie interne consecutive ed entrando nella lotta per i playoff promozione.

Diverso anche il cammino in delle due contendenti: per il Parma si tratta del primo impegno stagionale, mentre il Frosinone è già al terzo turno, dopo aver superato nei precedenti due la Carrarese e il Monopoli, formazioni di Serie C.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Parma-Frosinone: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

PARMA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Frosinone

Parma-Frosinone Data: 5 dicembre 2019

5 dicembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale TV: Rai Sport

Rai Sport Streaming: Rai Play

ORARIO PARMA-FROSINONE

La gara tra Parma e Frosinone è, in ordine cronologico, la penultima del quarto turno di Coppa Italia: si giocherà nel tardo pomeriggio di giovedì 5 dicembre, con calcio d'inizio alle ore 18. Il palcoscenico sarà lo stadio Tardini di Parma. L'ultima sfida, in programma alle 21, sarà - .

Così come il resto delle partite del quarto turno di Coppa Italia, anche Parma-Frosinone sarà trasmessa in chiaro dalla Rai: su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre, 227 del satellite) sarà possibile assistere al match tra gli emiliani e i laziali in diretta e in esclusiva.

Parma-Frosinone sarà visibile anche attraverso uno : il match sarà infatti trasmesso dal sito della Rai, e inoltre sarà possibile vederlo anche scaricando l'applicazione RaiPlay, disponibile attraverso pc, tablet o smartphone.

Riposo per diversi giocatori per il Parma, da Sepe a Bruno Alves, più diversi acciaccati. Rimane in campo l'intoccabile Kulusevski, in attacco con lui si rivede Siligardi, ai margini in .

Diversi cambi annunciati anche per Nesta, che dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 con Citro e Trotta a comporre il tandem offensivo.

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Hernani; Siligardi, Kulusevski, Sprocati.

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Salvi, Szymiński, Capuano; Paganini, Tribuzzi, Vitale, Haas, Eguelfi; Citro, Trotta.