Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: gioca Simeone, confermato Ceravolo

Montella punta su Simeone, titolare anche Veretout a cui è stata dimezzata la squalifica. Il Parma, ancora senza Inglese, si affida a Ceravolo.

Le formazioni ufficiali:

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Stulac, Barillà, Sprocati; Gervinho, Ceravolo.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Veretout, Gerson, Benassi; Mirallas, Simeone, Chiesa.

Il , che ha nuovamente perso Inglese per infortunio, si affida ancora a Ceravolo in attacco: l'ex beneventano fa coppia con Gervinho nel 3-5-2 di D'Aversa. Niente Dimarco: a sinistra tocca a Sprocati. Tornano Kucka, Stulac e Gagliolo, out invece Bruno Alves per squalifica.

Nella gioca Simeone, che contrariamente alle indicazioni della vigilia viene schierato al centro dell'attacco da Montella. Muriel si accomoda invece in panchina. Gerson giocherà nella posizione di regista, Milenkovic in quella di terzino destro.