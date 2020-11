Parma-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma ospita la Fiorentina nella settima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 7 novembre 2020

7 novembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

L'anticipo serale della settima giornata di si gioca al 'Tardini' dove il Parma, reduce dal bel pareggio esterno contro l' , ospita la Fiorentina.

Segui Parma-Fiorentina in diretta streaming su DAZN

I viola devono riscattare la pesante sconfitta subita nel posticipo di domenica scorsa a , anche per allontanare i fantasmi che aleggiano sulla panchina di Iachini.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

La Fiorentina in trasferta ha ottenuto finora solo un punto in tre partite, mentre il Parma di Liverani ha vinto appena una partita sulle sei giocate fin qui.

Tutte le informazioni su Parma-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-FIORENTINA

Parma-Fiorentina si disputerà sabato 7 novembre 2020 al 'Tardini' di Parma, ovviamente ancora a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 20.45.

Sarà DAZN a trasmettere l'anticipo serale della 7ª giornata di Serie A. Parma-Fiorentina sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà disponibile anche alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti con un abbonamento Sky, inoltre, potranno vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno seguire Parma-Fiorentina in diretta anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e su personal computer e notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

IN DIRETTA SU GOAL

darà la possibilità ai propri lettori di seguireancheCollegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal gli eventi e le azioni più importanti della gara.

Liverani perde Cornelius ma recupera Inglese che potrebbe partire da titolare accanto a Gervinho con Kucka alle loro spalle, non è esclusa neppure l'ipotesi tridente: in quel caso spazio a Karamoh. In difesa rientra Bruno Alves, mentre a centrocampo Hernani è ancora favorito su Cyprien.

Emergenza in difesa per Iachini: Martinez Quarta è squalificato, Pezzella non è al meglio. Se il capitano non ce la farà a recuperare potrebbe toccare a Igor con Milenkovic centrale. L'alternativa è il passaggio al 4-3-3 con Callejon nel tridente insieme a Ribery e Kouamé. Tutto confermato a centrocampo.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Igor; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamé.