Parma-Fiorentina 1-0: un autogoal di Gerson condanna i viola, crociati salvi

Al Tardini decide uno sfortunato autogoal di Gerson all'80': ultima giornata decisiva per la salvezza con la Fiorentina che affronterà il Genoa.

Il di Roberto D'Aversa batte 1-0 la di Vincenzo Montella al Tardini nella 37esima giornata di . Decide un autogoal di Gerson nella ripresa, con i crociati che ottengono l'aritmetica salvezza e la viola che invece ora si giocherà tutto nello scontro diretto contro il di settimana prossima.

Primo tempo molto equilibrato, con la prima grande occasione della gara che capita sui piedi di Chiesa al 7'. A tu per tu con Sepe, l'attaccante della Fiorentina cerca un rasoterra a incrociare sul secondo palo, sfiorando la rete del vantaggio per una questione di centimetri.

Capovolgimento di fronte e risposta immediata del Parma. A spaventare i tifosi ospiti è il solito Gervinho, bloccato però dal palo. Grazie anche a una leggera deviazione, si salva così la Fiorentina che al 40' torna però a tremare quando Gagliolo di testa colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

L'ultima occasione dei primi quarantacinque minuti capita poi sui piedi di Simeone, chiuso all'ultimo da un provvidenziale tocco di Iacoponi. Nella gara dei legni, in avvio di secondo tempo c'è spazio anche per una traversa scheggiata da Chiesa dopo una decisiva deviazione di Sepe.

Passano venti minuti e a pareggiare il conto delle grandi occasioni da goal per parte è Kucka. Sugli sviluppi di un corner, lo slovacco è bravo ad anticipare tutti con un colpo di testa, costringendo Benassi a un salvataggio sulla linea di porta.

Dopo un altro palo colpito questa volta da Milenkovic, a passare in vantaggio a dieci minuti dal termine è il Parma. Su un calcio di punizione di Scozzarella, Ceravolo prolunga e Gerson finisce per trafiggere Lafont con un autogoal che mette la Fiorentina in una complicata situazione di classifica.

La sconfitta di Parma lascia infatti i viola a soli tre punti di vantaggio sul Genoa terzultimo, con il Grifone che sarà proprio l'avversario nell'ultima giornata di campionato.

I GOAL

IL TABELLINO

Cross di Scozzarella da calcio di punizione e deviazione involontaria di Gerson che finisce per battere Lafont. In precedenza tocco di testa di Ceravolo.

PARMA-FIORENTINA 1-0

Marcatori: 80' aut. Gerson

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Stulac (68' Scozzarella), Barillà, Sprocati (83' Dimarco); Gervinho (53' Grassi), Ceravolo.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Veretout, Gerson, Benassi; Mirallas (28' Dabo (83' Vlahović)), Simeone (69' Muriel), Chiesa.

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Benassi (F)

Espulsi: Nessuno