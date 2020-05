Parma, Faggiano annuncia: "Ho preso un calciatore"

Il ds del Parma rivela di aver bloccato un calciatore in questo periodo di stop del calcio: "Ma per ora non posso ancora chiudere".

Dal 4 maggio è possibile, per i giocatori di , allenarsi facoltativamente e individualmente nei centri sportivi delle rispettive società di appartenenza: tra queste anche il che ha annunciato il provvedimento dopo il via libera arrivato dal Viminale.

Questo periodo di stop forzato è servito in ottica mercato al direttore sportivo Daniele Faggiano che, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', ha rivelato di aver bloccato un giocatore la cui identità resta però sconosciuta.

"Per ora è tutto fermo, attendo di conoscere il bilancio. Ho preso un giocatore, è uno straniero, ma al momento non posso chiudere".

La situazione emergenziale a livello economico consentirà alle piccole di ottenere più calciatori in prestito dalle big.

"Credo che ci saranno molti più prestiti, le piccole usciranno con le ossa rotte da questa situazione. In alternativa dovremo essere bravi noi a puntare su gente sconosciuta".

La scadenza dei contratti fissata per il 30 giugno resta un problema ancora da risolvere, magari con una proroga che permetta a giocatori come Kulusevski di rimanere in Emilia oltre quella data.