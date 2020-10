Parma, due nuovi calciatori positivi: sono due ripositivizzazioni

Il Parma comunica che due calciatori sono nuovamente positivi al Covid-19, dopo che già erano guariti. Sono asintomatici e isolati.

Continuano i problemi che legano il Covid-19 al calcio. Una delle squadre più colpite è stata ed è ancora il , che annuncia due nuovi casi di positività, che poi sono due vecchie positività.

"Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatore che sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani: si tratta di due ripositivizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore".

Come sempre non sono stati comunicati i nomi dei calciatori. Nella lista dei convocati per la sfida contro l' non ci sono Bruno Alves e Scozzarella, oltre a Simone Colombi e Nicolussi Caviglia, infortunati.

Contro l'Inter mister Liverani avrà quindi qualche problema di formazione, come tra l'altro già successo quasi sempre nelle ultime giornate di .