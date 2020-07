Parma, il ds Faggiano squalificato fino al 12 luglio per offese all'arbitro

Stop in casa . Oltre ad Hernani, fermato un turno, inibizione fino al 12 luglio per il direttore sportivo Daniele Faggiano reo di aver offeso l'arbitro dopo il match col .

Questa la nota, inserita all'interno del comunicato del giudice sportivo relativo ai calciatori squalificati.

L'articolo prosegue qui sotto

"INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED AcRAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 LUGLIO 2020 FAGGIANO Daniele (Parma)".

Altre squadre

"Per essere, al termine della gara, entrato nello spogliatoio dell'Arbitro criticando con veemenza il Direttore di gara al quale rivolgeva espressioni irrispettose. Rinvia per le valutazioni e l’eventuale seguito di competenza alla Procura Federale in ordine al mancato rispetto delle prescrizioni anti-COVID19 come da protocolli e linee guida federali".