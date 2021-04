Parma-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma sfida il Crotone nello scontro fra ultime in classifica della 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

PARMA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Crotone

Parma-Crotone Data: 24 aprile 2021

24 aprile 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il Parma di Roberto D'Aversa e il Crotone di Serse Cosmi sono le protagoniste della sfida da ultima spiaggia della 33ª giornata di Serie A.

Di fronte le ultime due squadre della classifica: gli emiliani sono penultimi con 20 punti, frutto di 3 successi, 11 pareggi e 18 sconfitte, e hanno 11 lunghezze di ritardo dal quartultimo posto a 6 gare dalla fine del torneo, disperata è poi la condizione dei calabresi, che chiudono la graduatoria con appena 15 punti, un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 25 k.o. e una distanza di 16 lunghezze dalla quartultima posizione.

La sfida dell'andata giocata allo Scida è stato l'unico precedente in Serie A fra le due formazioni: la sfida era stata vinta 2-1 dai pitagorici grazie ad una doppietta del brasiliano Messias, di Kucka la rete della bandiera dei ducali.

Il Parma è reduce da un pareggio e 3 sconfitte consecutive, fra cui la più recente contro la Juventus dopo essersi portato in vantaggio, il Crotone ha rimediato 6 sconfitte consecutive, perdendo anche nell'ultimo turno con la Sampdoria.

In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-CROTONE

Parma-Crotone si giocherà la sera di sabato 24 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 2ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

La sfida da ultima spiaggia Parma-Crotone sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Chi lo preferisse potrà seguire Parma-Crotone anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra soluzione è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A a chi acquista il pacchetto Sport.

Conpotrete seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Nel Parma rebus tra i pali: torna o Sepe o fiducia a Colombi? Solito ballottaggio Busi-Laurini a destra in difesa, a centrocampo Hernani può tornare dal 1' in luogo di Grassi, davanti Karamoh e Gervinho nel tridente con Pellè.

Cosmi se la giocherà con il consueto 3-5-2 dei pitagorici: Ounas torna titolare in attacco accanto a Simy, Messias scala nuovamente nei panni di mezzala, Petriccione schermo a protezione di una difesa dove si risistema Golemic con Djidji e Luperto. Esterni Pereira e Reca.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Pellè, Gervinho.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy.