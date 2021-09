Parma-Cremonese dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma di Maresca cerca la terza vittoria di fila in casa contro la Cremonese: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Partita: Parma-Cremonese

Data: 19 settembre 2021

Orario: 20.30

20.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (numero 202 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite), Helbiz Live

DAZN , Sky Sport Calcio (numero 202 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite), Helbiz Live Streaming: DAZN , Sky Go, NOW , Helbiz Live

Dopo il successo per 4-0 a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, il Parma ospita allo Stadio 'Ennio Tardini' la Cremonese di Fabio Pecchia nella quarta giornata del campionato di Serie B.

La formazione ducale è reduce da due successi di fila, contro Benevento e appunto Pordenone, dopo il pari all'esordio contro il Frosinone. La squadra di Enzo Maresca insegue il trio di testa, a punteggio pieno dopo 270 minuti, formato da Brescia, Pisa e Ascoli.

Un punto sotto agli emiliani c'è proprio la Cremonese, in coabitazione al quinto posto con il Cittadella. I grigiorossi hanno battuto Lecce e proprio il Cittadella in questo avvio di stagione, con in mezzo il passo falso sul campo del Monza.

Parma e Cremonese si sono già incontrate 37 volte nella storia. Il bilancio è in favore dei ducali avanti con 16 vittorie, con 11 pari e 10 sconfitte. L'ultimo doppio confronto è arrivato nella stagione 2017/2018, proprio nel campionato di Serie B, con una vittoria per parte, entrambe con il risultato di 1-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Parma-Cremonese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

Parma-Cremonese si disputerà la sera di domenica 19 settembre 2021 nel palcoscenico dello stadio 'Ennio Tardini' di Parma. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.30. L'arbitro dell'incontro sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo.

Diverse opzioni per vedere Parma-Cremonese in televisione. Su DAZN la gara sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sky, invece, trasmetterà la partita in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (canale 202 satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite). La gara tra Parma e Cremonese sarà infine trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

C'è anche la possibilità di vedere Parma-Cremonese in diretta streaming. Su DAZN, Sky Go ed Helbiz Live, il match potrà essere seguito su dispositivi mobili quali smartphone e tablet scaricando le rispettive app, e sul proprio personal computer o notebook collegandosi con il sito ufficiale delle due diverse piattaforme.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Parma-Cremonese anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara con la descrizione di goal, azioni importanti ed eventi.

Enzo Maresca è intenzionato a confermare in blocco la formazione che ha dilagato a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, con Correia al centro dell'attacco e la coppia formata da Brunetta e Mihaila ai suoi lati. Tra i pali del Parma ci sarà ancora una volta Gianluigi Buffon, che ha subito due reti all'esordio prima di porta a casa due 'clean sheet'.

Nella Cremonese non ci sarà Baez, espulso contro la Cremonese e fermato dal Giudice Sportivo per un turno. Al suo posto, Fabio Pecchia potrebbe lanciare dall'inizio Gaetano nel tridente con Vido e Zanimacchia alle spalle dell'unica punta Ciofani.

PARMA(4-3-3): Buffon; Sohm, Cobbaut, Danilo, Del Prato; Juric, Schiattarella, Vasquez; Mihaila, Brunetta, Correia. All. Maresca

CREMONESE(4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Gaetano, Vido, Zanimacchia; Ciofani. All. Pecchia