Parma-Cosenza dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma affronta il Cosenza nel Quarto turno di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 25 novembre 2020

Orario: 14.30

Canale tv: Rai

- Streaming: Rai Play

Il Parma di Fabio Liverani affronta in casa il Cosenza di Roberto Occhiuzzi nel Quarto turno di Coppa . La vincente della partita che si giocherà in gara secca al Tardini, sfiderà poi negli ottavi di finale la di Simone Inzaghi.

I ducali nel Terzo turno hanno superato per 3-1 il Pescara, i calabresi invece hanno già affrontato due turni, eliminando ai rigori l'Alessandria e successivamente il Monopoli.

Parma e Cosenza hanno un unico precedente nel torneo, che risale al Primo turno dell'edizione 1963/64: in quell'occasione passarano i gialloblù, che si imposero in casa per 3-1.

L'attaccante francese Yann Karamoh è il miglior marcatore del Parma in con 2 goal, mentre i due goal realizzati dai Lupi della Sila portano la firma di Davide Petrucci e Ben Lhassine Kone.

In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-COSENZA

Parma-Cosenza si giocherà il pomeriggio di mercoledì 25 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª in Coppa Italia fra le due formazioni, è in programma alle ore 14.30.

La Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, non ha previsto una copertura televisiva per la partita del Quarto turno Parma-Cosenza.

Tifosi e appassionati potranno seguire Parma-Cosenza gratuitamente in diretta sulla piattaforma della tv pubblica, Rai Play: da pc e notebook collegandosi al sito ufficiale, da dispositivi mobili come tablet e smartphone preoccupandosi prima di scaricare l'applicazione.

In entrambi i casi per avviare lo streaming occorrerà poi selezionare l'evento nella sezione dedicata alla Coppa Italia.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraversopotrete seguireancheBasterà collegarvi con il sito per avere gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, dal primo minuto fino al fischio finale.

Liverani potrebbe schierare gli emiliani con il 3-5-2. In attacco è possibile che trovino spazio due giocatori finora poco utilizzati, ovvero Karamoh e Cornelius. A centrocampo in regia si contendono il posto Cyprien e Brugman, mentre Hernani e Scozzarella potrebbero essere le due mezzali. Sulle due fasce a destra spazio a Laurini, con Giuseppe Pezzella in vantaggio su Gagliolo a sinistra. Dietro, davanti al portiere di riserva Colombi, nella linea a tre difensiva chance per Balogh e Valenti accanto a Iacoponi.

Occhiuzzi dovrebbe lanciare dal 1' il portiere di riserva Matosevic e in difesa Schiavi accanto a Tiritiello e Idda. Ampio turnover a centrocampo, con Ba interno accanto a Bruccino e sulle due corsie laterali il possibile inserimento di Corsi e B. Kone. Sulla trequarti agirà Sacko alle spalle delle due punte, che per l'occasione potrebbero essere Borrelli (favorito su Petre e Carretta) e Baez.

PARMA (3-5-2): Colombi; Balogh, Iacoponi, Valenti; Laurini, Hernani, Cyprien, Scozzarella, Giu. Pezzella; Karamoh, Cornelius.

COSENZA (3-4-1-2): Matosevic; Tiritiello, Idda, Schiavi; Corsi, Bruccini, Ba, B. Kone; Sacko; Borrelli, Baez.