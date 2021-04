Parma, Chaka Traorè da primato: il primo 2004 a giocare in Serie A

L'esterno offensivo ivoriano, Chaka Traorè, diventa il primo calciatore classe 2004 ad aver giocato in Serie A, oggi contro il Parma.

Pur in una giornata negativa per il Parma, con la sconfitta patita contro il Milan per tre a uno, la squadra crociata ha potuto messere in cassaforte un primato mica da ridere, che riguarda uno dei giocatori schierati oggi da Roberto D'Aversa.

2004 - Chaka Traorè (@1913parmacalcio) è il primo classe 2004 a giocare un match di Serie A. Fanciullo.#ParmaMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 10, 2021

Chaka Traorè, subentrando a circa cinque minuti dalla fine, è diventato il primo calciatore ad essere nato nel 2004 a giocare in Serie A, con la presenza di oggi.

L'ivoriano, esterno offensivo, aveva già giocato in Coppa Italia a gennaio, diventando in assoluto il primo 2004 ad aver giocato in un club di Serie A.

Solo il tempo ci darà conferme sulla qualità o meno del giocatore del Parma, che per adesso sta bruciando le tappe della sua personale crescita.