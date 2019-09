Parma-Cagliari, le formazioni ufficiali: esordi dal 1' per Darmian e Simeone

Le formazioni ufficiali di Parma-Cagliari: prima da titolare con il Parma per Matteo Darmian, il Cagliari lancia Giovanni Simeone dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali di -, gara valida per la terza giornata della 2019/20.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini Lu.; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Simeone, Joao Pedro.

4-3-3 per il Parma, che in attacco con Gervinho e Inglese schiera Kulusevski. Difesa con Darmian e Gagliolo sulle corsie, Bruno Alves e Iacoponi centrali. Brugman e Barillà affiancano Hernani a centrocampo. Sepe in porta.

Dopo il passaggio alla difesa a tre con l’ , il Cagliari torna a quattro: senza Nainggolan, a centrocampo giocano Nandez, Rog e Cigarini vertice basso, con Castro alle spalle di Joao Pedro e di Simeone, all’esordio da titolare con i sardi. In difesa davanti a Olsen ci sono Pisacane e Ceppitelli, con Cacciatore e Luca Pellegrini sulle corsie.