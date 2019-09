Parma-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Parma di D'Aversa ospita il Cagliari di Maran nella 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa sfida il di Rolando Maran nella 3ª giornata di . I ducali si presentano dopo la sosta per le Nazionali con un bottino di 3 punti in classifica, frutto della vittoria esterna sull' nella 2ª giornata dopo il k.o. iniziale con la al Tardini.

Avvio negativo di stagione invece per l'ambizioso club isolano, che dopo esser stato protagonista sul calciomercato, e aver superato il 3° turno di Coppa superando 2-1 il , ha rimediato 2 sconfitte casalinghe con e nelle prime 2 giornate e si trova al momento in fondo alla classifica con 0 punti.

I precedenti nei match casalinghi sono nettamente dalla parte dei gialloblù, che con il Cagliari hanno vinto 13 volte, pareggiato 5 e perso in 2 occasioni. Sono 3 i giocatori degli emiliani andati finora a segno, ovvero Gervinho, Inglese e Gagliolo, mentre l'unica rete dei sardi porta la firma del brasiliano João Pedro.

L'attaccante del Parma Roberto Inglese è una bestia nera del Cagliari, essendo andato in goal in 3 delle ultime 4 partite giocate contro i rossoblù. Questi ultimi oltre a Pavoletti e Cragno, che dovranno stare lontano dai campi per diversi mesi, dovranno fare a meno per la trasferta in Emilia anche di Radja Nainggolan per un risentimento al polpaccio.

D'Aversa, dal canto suo, dovrà rinunciare per problemi fisici a Kucka, Scozzarella e Grassi. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PARMA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Cagliari

Parma-Cagliari Data: 15 settembre 2019

15 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO PARMA-CAGLIARI

La partita Parma-Cagliari si disputerà il pomeriggio di domenica 15 settembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma, con fischio d'inizio alle ore 15.00. Dirigerà l'incontro il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli. Per le due squadre sarà il 41° confronto nel campionato di Serie A.

Parma-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile anche in tv attraverso varie modalità: per i possessori di un moderno modello smart compatibile con la app e per tutti collegando il proprio televisore a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o, ancora, a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Mancini, con il supporto del commento tecnico di Simone Tiribocchi. Dopo il fischio finale tifosi e appassionati troveranno disponibili on demand su DAZN gli highlights e la gara integrale, che potranno dunque vedere quando preferiranno.

Gli abbonati DAZN avranno naturalmente anche la possibilità di seguire Parma-Cagliari in diretta streaming sui propri dispositivi mobili iOS o Android e sul proprio personal computer. Nel caso di tablet e smartphone sarà sufficiente scaricare l'apposita app e successivamente avviarla e selezionare l'evento fra quelli presenti nel palinsesto, mentre per i pc basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio.

D'Aversa deve rinunciare a Kucka per un affaticamento rimediato in Nazionale oltre a Grassi e Scozzarella, infortunati. A centrocampo spazio probabilmente a Brugman, con Hernani e Barillà a completare il reparto. In difesa, davanti al portiere Sepe, debutto in gialloblù per Darmian a destra, con Gagliolo a sinistra e al centro la coppia composta da Iacoponi e dall'ex della gara Bruno Alves. Nel tridente d'attacco Kulusevski è favorito su Karamoh e Sprocati per affiancare Inglese e Gervinho.

L'ennesimo infortunio priva Maran anche di Nainggolan dopo Cragno e Pavoletti, e il tecnico rossoblù proverà a fare di necessità virtù. Come modulo dovrebbe essere confermato il 4-3-1-2. Con lo svedese Olsen fra i pali, in difesa è probabile la riproposizione di Pisacane titolare, a comporre la coppia centrale con Klavan, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Pinna e Luca Pellegrini. A metà campo la soluzione più probabile per sostituire il 'Ninja' è rappresentata dall'inserimento di Cigarini in regia. In dubbio l'impiego dal 1' di Nandez viste le fatiche transoceaniche dell'uruguayano con l' , nonostante l'ex Boca sia stato utilizzato solo nella ripresa con il e una manciata di minuti con gli : pronto Ionita. In attacco Castro, nonostante qualche acciacco, è favorito su Birsa per la maglia di trequartista, con João Pedro e il 'Cholito' Simeone di punta.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Pisacane, Klavan, Pellegrini Lu.; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Simeone, Joao Pedro.