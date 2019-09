Parma-Cagliari 1-3: doppio Ceppitelli, primo successo per i sardi

Il Cagliari ottiene la prima vittoria stagionale alla prima in trasferta: una doppietta di Ceppitelli e il goal di Simeone valgono l'1-3 al Parma.

I primi punti del nella 2019/20 arrivano in grande stile, con un successo fondamentale in trasferta. Dopo i passi falsi con e in casa, i rossoblù passano al Tardini: 1-3 con doppietta di Ceppitelli e rete di Simeone, a nulla serve il tocco di Barillà che ha accorciato le distanze.

C'è tanto nell'avvio di partita: i gialloblù sono padroni del campo e della partita per quasi tutta la metà del primo tempo. Olsen è sotto grande pressione, ma tiene, anche se deve appellarsi al palo al quarto d'ora su una punizione straordinaria di Bruno Alves. Il difensore ed ex di giornata che sblocca è un altro, ed è rossoblù: destro piazzato su cross di Nandez di Luca Ceppitelli e 0-1.

Il capitano del Cagliari esagera al 40', quando trova anche la doppietta personale incornando un cross di Cigarini da fermo. Episodi in favore dei sardi, ma i padroni di casa riescono a riaprire i giochi con Barillà all'ora di gioco: Hernani in verticale, Darmian si sovrappone e crossa basso per il centrocampista che fa 1-2.

D'Aversa vede spiragli per riaprirla, li prova a chiudere Olsen con un doppio miracolo. Il tecnico emiliano ci prova con Pezzella e Cornelius, ma una palla persa sanguinosa a centrocampo apre la prateria per il goal di Simeone, il primo con il Cagliari. Sul goal annullato a Bruno Alves per fuorigioco e sul rigore prima assegnato e poi tolto dal Var tramontano le speranze di pareggiare.

Nel maxi-recupero di 10 minuti (e più) assegnato da Pasqua è ancora la squadra di Maran a trovaree la rete: Pasqua annulla la perla di Joao Pedro. Per il resto, Olsen cala la serranda. La partita finisce dopo 102 minuti. Il Parma fa registrare la seconda sconfitta in casa, il Cagliari lo raggiunge a quota 3.

IL TABELLINO

PARMA-CAGLIARI 1-3

MARCATORI : 23' e 39' Ceppitelli (C), 58' Barillà (P), 77' Simeone (C).

PARMA (4-3-3): Sepe 5.5; Darmian 6, Iacoponi 5 (82' Sprocati s.v.), Bruno Alves 6, Gagliolo 5.5; Brugman 5 (74' Pezzella 5.5), Hernani 6, Barillà 6; Kulusevski 5.5, Inglese 5 (74' Cornelius 5.5), Gervinho 5.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen 7; Cacciatore 5.5, Pisacane 6.5 (69' Klavan 6), Ceppitelli 7.5, Pellegrini Lu. 6 (64' Lykogiannis 5.5); Nandez 7, Cigarini 6.5, Rog 6 (83' Ionita s.v.); Castro 6.5; Simeone 7, Joao Pedro 6.5.

ARBITRO : Fabrizio Pasqua.

AMMONITI : Nandez, Joao Pedro, Lu. Pellegrini.

ESPULSI : nessuno.