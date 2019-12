Parma-Brescia, le formazioni ufficiali: Balotelli in panchina

Le formazioni ufficiali di Parma-Brescia: un affaticamento muscolare costringe Mario Balotelli alla panchina. Sprocati nel tridente del Parma.

Le formazioni ufficiali di -:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Sprocati, Kulusevski, Gervinho.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Spalek; Romulo; Donnarumma, Torregrossa.

Classico 4-3-3 per D'Aversa, che affronta l'emergenza in attacco lanciando Sprocati insieme a Gervinho e Kulusevski in avanti. Brugman e Barillà con Hernani a centrocampo, difesa titolare davanti a Sepe.

Assenza di lusso per il Brescia, che non può contare su Balotelli per un affaticamento muscolare: si siede in panchina, c'è Donnarumma con Torregrossa. Romulo a supporto, Spalek e Bisoli al fianco di Tonali. Cistana in difesa con Chancellor, Sabelli e Mateju completano la linea davanti a Joronen.