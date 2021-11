Parma-Brescia dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PARMA-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Parma-Brescia

• Data: 1 dicembre 2021

• Orario: 18.00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 satellite) Sky Sport (numero 252 satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Il Brescia, dopo il k.o. contro il Pisa, vuole subito allontare le nubi. Il Parma, dopo il cambio di allenatore (dentro Iachini, fuori Maresca), cerca riscatto. Non sarà una gara dell'esito scontato al Tardini: i lombardi, malgrado la sconfitta casalinga, sono in forma. I ducali, invece, devono svoltare per lottare almeno per i playoff.

Sono 27 i punti per il Brescia con 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte con 26 reti fatte e 17 subite. In trasferta sono 16 i punti per il Brescia con 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta con 14 reti fatte e 8 subite.

Sono 18 i punti per il Parma con 4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte con 18 reti fatte e 19 subite: nell'ultimo turno pari esterno contro il Como. In casa i punti sono 9 con 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta con 5 reti fatte e 4 subite.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2019-20 in Serie A: pareggio 1-1 al Tardini tra Parma e Brescia.

In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Brescia dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-BRESCIA

Parma-Brescia si giocherà mercoledì 1 dicembre allo stadio "Tardini", ovvero l’impianto che ospita le gare interne del Parma. Il calcio d’inizio della sfida è stato programmato alle ore 18.00

DOVE VEDERE PARMA-BRESCIA IN TV

Il match tra Parma-Brescia sarà trasmesso da DAZN. Sarà quindi visibile per gli abbonati su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, S, X), ad un TIMVISION BOX, o ancora a dispositivi quali Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Altra alternativa è rappresentata da Sky. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la gara su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e sul canale numero 252 del satellite. Infine c'è anch eHelbiz Live. In questo caso il match sarà visibile su smart tv attraverso l’apposita app

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

Il telecronista di Parma-Brescia su DAZN sarà Marco Calabresi.

DOVE VEDERE PARMA-BRESCIA IN STREAMING

Diverse saranno anche l’opzione per seguire Parma-Brescia in diretta streaming. Il match sarà visibile su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso le app di DAZN, Sky Go ed Helbiz Live, o in alternativa su pc e notebook semplicemente collegandosi ad una delle piattaforme sopraindicate. Un’ulteriore opzione è infine rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette la visione dei match di Serie B a coloro che acquistano il pacchetto Pass sport.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-BRESCIA

Il Parma con il solito 3-5-2 con Buffon tra i pali, Delprato, Danilo e Cobbaut in difesa; Mihaila, Brunetta, Juric, Vazquez e Coulibaly in mediana e la coppia composta da Tutino e Inglese in avanti.

Inzaghi speculare con Joronen in porta, Cistana, Chancellor, Mangraviti a comporre la linea difensiva; Leris, Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli e Pajac a centrocampo e con Palacio e Bajic in attacco.

PARMA (3-5-2): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Mihaila, Brunetta, Juric, Vazquez, Coulibaly; Tutino, Inglese

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Cistana, Chancellor, Mangraviti; Leris, Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli, Pajac; Palacio, Bajic