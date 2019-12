Parma-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Parma sfida il Brescia nella 17ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa, protagonista di una buona prima parte di stagione, sfida in casa il di Eugenio Corini, in lotta per la salvezza, nella 17ª giornata di . I ducali sono settimi in classifica con 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, i lombardi si trovano al terzultimo posto a quota 13, con un cammino di 4 vittorie, un pareggio e 11 sconfitte.

Nei 9 precedenti in Serie A fra le due formazioni giocati in casa degli emiliani, questi ultimi dominano sul piano statistico con 7 vittorie, un pareggio e un'unica affermazione dei lombardi. Quest'ultima risale al 16 maggio 1998, quando le rondinelle vinsero 3-1 al Tardini grazie ad una doppietta di Bizzarri e ad una rete di Maurizio Neri.

I lombardi sono la squadra della Serie A che ha preso più goal sugli sviluppi dei calci d'angolo, ben 8, mentre gli emiliani sono quella che ha segnato più reti con il sinistro, 13.

Il Parma ha collezionato un pareggio, una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate di Serie A, mentre il Brescia ha rimediato 2 sconfitte e 2 vittorie consecutive, inclusa quella nello scontro diretto con il , nelle ultime 4 gare disputate.

Andreas Cornelius con 5 reti è il miglior marcatore dei gialloblù, Alfredo Donnarumma è invece il giocatore più prolifico fra le rondinelle con 4 goal segnati. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PARMA-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Brescia

Parma-Brescia Data: 22 dicembre 2019

22 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO PARMA-BRESCIA

Parma-Brescia si disputerà il pomeriggio di domenica 22 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Francesco Fourneau della sezione di 1, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 10° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Parma-Brescia sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da Antonio Nucera, che sarà affiancato da Fernando Orsi al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Parma-Brescia anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pachetti proposti.

D'Aversa deve fare i conti con il nuovo infortunio occorso al danese Cornelius in attacco. Slitta a gennaio anche il rientro di Inglese e Karamoh, sicché toccherà a Sprocati completare il tridente offensivo come esterno alto di destra, con Kulusevski finto nove e Gervinho esterno alto di sinistra. A centrocampo in regia si va verso la conferma di Brugman, con Hernani e Barillà che agiranno invece da mezzali. Davanti a Sepe difesa scolpita con Darmian e Gagliolo terzini e Iacoponi e Bruno Alves coppia centrale. Non ce la fa Scozzarella, mentre Kucka recupera ed è convocato.

Corini dovrebbe confermare in blocco la squadra che è stata sconfitta in casa dal nel recupero della 7ª giornata, complice l'affaticamento muscolare che ha fermato Ndoj, neanche convocato. Davanti spazio a Spalek sulla trequarti dietro le due punte Torregrossa e Balotelli. Il centrocampo sarà guidato da Tonali in cabina di regia, mentre Bisoli e Romulo saranno le due mezzali. Fra i pali tornerà Joronen, che ha recuperato dai suoi problemi fisici. In difesa Sabelli e Mateju saranno i terzini e Cistana e Chancellor formeranno la coppia centrale.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Sprocati, Kulusevski, Gervinho

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli