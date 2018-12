Parma-Bologna: Inzaghi pensa a Destro titolare

Mattia Destro potrebbe giocare titolare il match contro il Parma: fino a questo momento per il classe 1991 solamente 191 minuti in campo.

7 presenze e solamente 191 minuti in campo per Mattia Destro con la maglia del Bologna. Un bottino troppo magro e troppo deludente per il classe 1991, che però contro il Parma potrebbe avere la sua terza chance da titolare in questa stagione.

L'ex Roma e Milan dovrebbe prendere il posto del paraguaiano Santander, a digiuno da più di un mese (16 presenze e 4 goal in campionato), visto che Inzaghi non vede assolutamente una coppia d'attacco formata da due punte centrali.

Solamente una sua convincente risposta sul campo cambierà il suo destino, che al momento lo vede aver perso quel feeling con tifosi ed ambiente. A gennaio infatti, a meno di clamorosi capovolgimenti di fronte e nonostante un contratto fino al giugno del 2020, Mattia dirà addio al club di Saputo.

