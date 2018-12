Parma-Bologna: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Il Parma ospita il Bologna nel Derby emiliano della 17ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Parma di Roberto D'Aversa sfida il Bologna di Pippo Inzaghi nel derby emiliano della 17ª giornata di Serie A. I ducali sono dodicesimi in classifica con 21 punti e un cammino di 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, gli emiliani occupano il terz'ultimo posto con 12 punti frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Fra i gialloblù l'ivoriano Gervinho è il miglior marcatore con 5 goal in 10 presenze, fra i rossoblù invece il giocatore più prolifico è il paraguayano Federico Santander con 4 reti in 16 gare giocate. Il Parma è reduce da una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Bologna ha collezionato 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 partite disputate.

QUANDO SI GIOCA PARMA-BOLOGNA

Parma-Bologna si giocherà sabato 22 dicembre 2018 alle ore 18.00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Sarà il 31° Derby emiliano fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE PARMA-BOLOGNA IN TV E STREAMING

Il Derby emiliano Parma-Bologna sarà trasmesso in esclusiva da Sky. La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-BOLOGNA

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Dzemaili, Nagy, Svanberg, Mbaye; Santander, Palacio.