Parma-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Parma e Bologna si affrontano nel sentito Derby dell'Emilia: qui le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

PARMA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Bologna

Parma-Bologna Data: 7 febbraio 2021

7 febbraio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (canele 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport Serie A (canele 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Parma e Bologna si affrontano in un momento delicato per la classifica di entrambe le squadre. Messo peggio il club crociato, che si trova in penultima posizione. La squadra di Sinisa Mihajlovic naviga al 15esimo posto e per questo non può ritenersi soddisfatta.

Il Parma non vince contro il Bologna da otto partite di Serie A (5N, 3P): per i gialloblù è già la striscia più lunga senza successi contro i rossoblù nel massimo campionato.

Il Bologna ha segnato almeno due goal in tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Parma (12 reti nel parziale); i rossoblù hanno una striscia in corso di gare con almeno due reti più lunga solamente contro il Casale (otto, fino al 1934).

Da inizio dicembre ad oggi il Parma non ha segnato in otto partite di Serie A: nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha mancato l’appuntamento con il goal così tante volte nel periodo

In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-BOLOGNA

Il Derby dell'Emilia si giocherà domenica 7 febbraio alle ore 18; lo scenario della partita sarà lo stadio Tardini di Parma, ovviamente a porte chiuse.

Parma-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Marinozzi, che sarà affiancato da Minotti al commento tecnico.

La partita tra Parma e Bologna potrà essere seguita anche in diretta streaming mediante Sky Go sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa ci si potrà affidare a Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Goal.com consentirà ai suoi lettori di seguire Parma-Bologna anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, dal calcio d'inizio al fischio finale.

D'Aversa dovrà fare a meno degli infortunati Iacoponi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Pezzella e Lautaro Valenti. In difesa ormai titolarissimo Conti, con Gagliolo sulla fascia opposta. Possibile esordio per Bani. Regia affidata ancora a Brugman. In attacco per adesso nessun nuovo arrivato, con Kucka, Cornelius e Gervinho.

Mihajlovic ha quasi tutta la rosa al completo, con Medel e Santander, infortunati da tempo, assenti. Tomiyasu dovrebbe essere confermato sulla fascia, con Soumaoro centrale al fianco di Danilo. Ballottaggio tra Dominguez e Svanberg a metà campo, così come tra Vignato, Palacio e Sansone in attacco. Orsolini non è al meglio e potrebbe lasciare il posto a Skov Olsen, entrato bene contro il Milan.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bruno Alves, Bani, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.