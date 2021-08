Parma-Benevento dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima in casa per il Parma, che ospita il Benevento: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Serie B riprende nel fine settimana, con le partite valide per la 2^ giornata. Tra queste anche Parma-Benevento, sfida che mette di fronte dure tra le principali candidate alla vittoria del campionato cadetto.

L'ambizioso Parma di Krause, protagonista sul mercato con colpo come il ritorno di Gigi Buffon, ha iniziato in modo balbettante la stagione uscendo dalla Coppa Italia per mano del Lecce e pareggiando per 2-2 contro il Frosinone.

Decisamente migliore è stato l'avvio di stagione del Benevento, con due vittorie nelle prime due gare contro Spal (in Coppa Italia) e Alessandria (alla prima di campionato).

Esiste un solo precedente giocato in terra emiliana tra i gialloblù e i giallorossi. Si tratta della sfida del 6 dicembre 2020, valida per la Serie A 2020721 e terminata con il punteggio di 0-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Parma-Benevento: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PARMA-BENEVENTO

La partita tra Parma e Benevento è in programma domenica 29 agosto 2021, allo stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.30

Per assistere a Parma-Benevento in tv ci sono varie opzioni, tra cui DAZN. Basterà avere una smart tv di ultima generazione, oppure un normale televisore collegato al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Tramite una smart tv sarà visibile anche sull'app di Helbiz Live, la piattaforma della società leader della micromobilità elettrica.

In alternativa c'è Sky, che quest'anno ha acquisito i diritti del campionato cadetto. Nello specifico, il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre),

Oltre alla diretta televisiva, non mancano le possibilità per vedere il match in streaming. Tramite le app di DAZN, Sky Go e Helbiz Live, infatti, coloro che vogliono godersi Parma-Benevento potranno farlo su dispositivi come pc, smartphone e tablet.



Da ricordare anche l'opzione di NOW, servizio on demand di Sky che - tramite specifici abbonamenti - propone il meglio della programmazione dell'emittente satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente il confronto tra emiliani e sanniti verrà seguito anche qui su Goal tramite la consueta cronaca scritta. Basterà accedere al sito e seguire il racconto del match, che partirà dalle formazioni ufficiali per poi chiudersi al fischio finale.

Maresca non dovrebbe portare grossi cambiamenti rispetto al 4-3-3 visto dal primo minuto contro il Frosinone. Davanti a Buffon, linea difesiva a quattro con Sohm, Osorio, Balogh e Gagliolo. Schiattarella agirà davanti alla difesa, coadiuvato da Vazquez e Juric. In avanti confermatissimo Tutino, con Man e uno tra Brunetta e Iacoponi ai suoi lati.

Caserta risponde con il 4-2-3-1, in cui saranno Glik e Pastina i centrali difensivi davanti a Paleari. Completano la difesa Letizia e Foulon, nel ruolo di esterni. Mediana affidata a Ionita e Calò, con Elia, Insigne e Improta ad agire tra le linee. Il trio di trequartisti avrà il compito di supportare l'unica punta Sau.

PARMA (4-3-3): Buffon; Sohm, Osorio, Balogh, Gagliolo; Vazquez, Schiattarella, Juric; Man, Tutino, Iacoponi. All. Maresca

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Glik, Pastina, Foulon; Ionita, Calò; Elia, Insigne, Improta; Sau. All. Caserta