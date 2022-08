Parma-Bari dove vederla: DAZN, Sky o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La prima giornata di Serie B ci offre subito il big match tra Parma e Bari: tutto sulle formazioni e le info sulla diretta tv e streaming.

PARMA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Parma-Bari

Parma-Bari Data: 12 agosto 2022

12 agosto 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW e Helbiz Live

La Serie B 2022/2023 si apre subito col botto: la prima sfida della nuova stagione mette di fronte il sempre ambizioso Parma e il Bari, tornato in questa categoria dopo il lungo purgatorio della C.

Si affrontano due squadre in salute, reduci dai blitz operati in Coppa Italia ai danni di squadre più attrezzate: i ducali hanno espugnato l'Arechi di Salerno con le reti di Camara e Mihaila, mentre i pugliesi hanno inflitto un poker al nuovo Verona di Cioffi direttamente al 'Bentegodi'.

Grande protagonista, nella squadra di Mignani, l'attaccante Cheddira, capocannoniere grazie ai cinque goal realizzati in due partite, tre dei quali agli scaligeri dopo la doppietta utile per affossare il Padova nel turno preliminare.

L'ultimo confronto ufficiale tra Parma e Bari risale al 12 maggio 2018: anche in quella circostanza il match era valido per il campionato di Serie B e ad esultare furono gli emiliani con l'acuto di Riccardo Gagliolo.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Parma-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO PARMA-BARI

Parma-Bari, gara di apertura della nuova Serie B, si disputerà venerdì 12 agosto 2022 allo stadio 'Ennio Tardini' di Parma. Calcio d'inizio alle ore 20:45. L'arbitro sarà il signor Davide Massa della sezione di Imperia.

DOVE VEDERE PARMA-BARI IN TV

Parma-Bari sarà trasmessa da DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Match visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Un'altra opzione è rappresentata dall'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv: naturalmente bisognerà prima attivare un account per poter procedere con la visione della partita.

PARMA-BARI IN DIRETTA STREAMING

L'app di DAZN è fruibile anche su dispositivi come smartphone e tablet, che essi siano con sistema operativo iOS oppure Android; da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo con le proprie credenziali.

Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio Sky Go, mentre la piattaforma NOW (previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati) offre la possibilità di assistere agli eventi trasmessi dall'emittente satellitare. Infine c'è l'opzione Helbiz Live.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-BARI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Romagnoli, Valenti, Delprato; Estevez, Juric; Mihaila, Bernabé, Man; Inglese. All. Pecchia

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Folorunsho, Maiello, Maita; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani