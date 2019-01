Parma, Baraye dice no al Catania: "Lì c'è mio fratello, litighiamo sempre"

Yves Baraye del Parma non vuole andare a giocare con il Catania in Lega Pro. Il motivo? Non vuole raggiungere il fratello, con cui litiga sempre!

Yves Baraye, attaccante classe 1992 di proprietà del Parma, non ha trovato molto spazio coi ducali in questa stagione, collezionando solamente 14 minuti in Coppa Italia.

Il suo futuro però non sarà al Catania in Lega Pro. La motivazione il diretto interessato l'ha fornita ai microfoni di Tv Parma ed è molto singolare.

"Non posso negare che voglio giocare perchè solamente in questo modo puoi essere soddisfatto quando fai il tuo lavoro. Non so dove giocherò ma sicuramente non sarà al Catania. Lì gioca mio fratello Joel e litighiamo sempre".

Joel Baraye, classe 1997 e fratello di Yves, fa effettivamente parte della rosa del Catania quest'anno ed ha collezionato fino a questo momento 12 presenze in campionato. E' arrivato in prestito (fino al prossimo giugno) dalla Virtus Entella.