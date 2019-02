Paris Saint-Germain, Verratti si ferma in allenamento e fa preoccupare Tuchel

L'allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha parlato di un nuovo infortunio in allenamento per Marco Verratti: "Ha avuto dei problemi".

Nuovi problemi in casa Paris Saint-Germain. Dopo la sofferta vittoria per 3-0 contro il Villefranche in Coppa di Francia, con i goal di Draxler, Diaby e Cavani arrivati solamente nei supplementari, Thomas Tuchel ha parlato delle condizioni fisiche di Marco Verratti.

Smaltito l'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per più di due settimane, costringendolo a saltare due gare di coppa e altrettante di Ligue 1, l'ex Pescara si è fermato nuovamente in allenamento.

Una situazione che desta non poche preoccupazioni in casa parigina, visto che settimana prossima la squadra sarà impegnata nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester United.

Un appuntamento al quale il Paris Saint-Germain arriverà già senza Neymar, out fino a marzo inoltrato per i soliti problemi al piede destro.

"Marco Verratti non ha completato la seduta di allenamento di ieri [martedì] a causa di alcuni problemi. Devo aspettare prima di sapere se potrà giocare contro il Bordeaux. Si è fermato per problemi diversi dai precedenti ma al momento non so molto".

Queste le parole con le quali Tuchel ha annunciato il nuovo stop per Verratti. Un infortunio che potrebbe così escludere il centrocampista italiano anche dal match di sabato pomeriggio contro i girondini, con la speranza che Verratti possa recuperare pienamente prima di martedì prossimo, quando i parigini saranno chiamati ad affrontare i Red Devils a Old Trafford.