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Paris Saint-Germain-Lione, anteprima di Ligue 1: I parigini, forti di un attacco ricco di talento, puntano alla vetta contro il Lione

Paris Saint-Germain vs Lione
Ligue 1
Paris Saint-Germain
Lione

Reduci dal netto successo per 4-2 sul Barcellona in Champions League, i parigini di Luis Enrique difendono il Parco dei Principi contro un Lione deciso a ripartire dopo la delusione europea infrasettimanale.

Paris Saint-Germain-Lione: Dettagli della partita

crest
Ligue 1 - Game Week 8
Parc des Princes

Il Paris Saint-Germain ospita l'Olympique Lione domenica 25 ottobre 2026 alle 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST), al Parco dei Principi, nell'ottava giornata di Ligue 1.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

La potenza offensiva del PSG alla prova del Lione nella sfida della capitale

Lo spettacolo europeo andato in scena al Parco dei Principi fa da preludio alla sfida di cartello di Ligue 1 di domenica, quando il Paris Saint-Germain ospiterà lo storico rivale Lione. I campioni di Luis Enrique arrivano in grande forma dopo il 4-2 inflitto martedì al Barcellona in Champions League, grazie anche ai gol nel finale di Vitinha e Fabián Ruiz. Quella prestazione europea ha completato una serie di due vittorie consecutive, iniziata con il 3-1 in campionato sul campo dello Strasburgo. Di fronte troveranno un Lione deciso a ritrovare la rotta dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita giovedì contro l'Hoffenheim in Europa League, nonostante il recente successo in campionato contro l'OGC Nizza.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Duello chiave: Désiré Doué contro Moussa Niakhaté

Estro offensivo in grande forma: Désiré Doué è stato protagonista di una prestazione di spicco contro il Barcellona in settimana, sbloccando il risultato e servendo un assist decisivo. I suoi movimenti fluidi tra la fascia sinistra e gli spazi centrali rappresentano una minaccia immediata per la difesa del Lione.

Leader della difesa: Moussa Niakhaté è il perno della difesa centrale del Lione. Niakhaté dovrà mantenere la disciplina tattica per limitare gli spazi a Doué e Khvicha Kvaratskhelia, gestendo al tempo stesso le rapide transizioni del Paris Saint-Germain nel contropressing.

FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONGetty Images

Analisi tattica & probabili formazioni

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lione (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.

Chiave della partita: Il PSG parte nettamente favorito in casa e punta sul dominio del possesso nella zona centrale e sulle frequenti sovrapposizioni sulle fasce, soprattutto quelle di Achraf Hakimi. Per provare a ribaltare il pronostico, il Lione dovrà affidarsi a rapide verticalizzazioni con Keito Nakamura e Rémi Himbert, sfruttando gli eventuali spazi lasciati in difesa dal pressing alto e prolungato del PSG.

Notizie dalle squadre & rose

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Lione

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Lione crest
Lione
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovL. HernandezL. HernandezW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryL. DigneL. DigneI. ZabarnyiI. ZabarnyiJ. NevesJ. NevesD. FernandezD. FernandezL. BeraldoL. BeraldoM. AklioucheM. AklioucheF. TorresF. TorresO. DembeleO. DembeleR. DescampsR. DescampsM. NiakhateM. NiakhateAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameClinton MataClinton MataM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannN. NarteyN. NarteyK. BoudacheK. BoudacheP. SulcP. Sulc
Lione crest
Lione
OL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Formazione titolare

Lione

Allenatore

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique dovrà fare a meno di due giocatori per questa partita. Senny Mayulu e Nuno Mendes risultano entrambi infortunati e non saranno a disposizione. Non si segnalano squalificati nella rosa del PSG; gli aggiornamenti sulla probabile formazione arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Paulo Fonseca deve fare i conti con un'assenza per infortunio: Mohamed Ouedraogo non sarà disponibile per il Lione. Anche Keito Nakamura salterà la partita, per squalifica. La formazione degli ospiti sarà confermata più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

PSG

PSG - Forma

OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
Gol segnato (subito)
16/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
OL

OL - Forma

REN
V4-0
RCL
S2-1
CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
S3-0
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il PSG ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Ligue 1 e Champions League, segnando 11 gol e subendone cinque. Nell'ultima uscita ha vinto 3-1 in trasferta contro lo Strasburgo in Ligue 1. Ha inoltre battuto 4-2 il Manchester City nella fase campionato di Champions League e ottenuto successi contro Le Mans, Marsiglia e Brest in campionato. Cinque vittorie su cinque, senza pareggi né sconfitte, testimoniano la continuità dei risultati.

Il Lione ha vinto quattro delle ultime cinque partite tra Ligue 1 ed Europa League. L'unica sconfitta è arrivata contro il Lens, per 2-1. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 sul Nizza in Ligue 1. Ha inoltre battuto 3-2 il Crystal Palace in Europa League e travolto 4-0 il Rennes in campionato. La squadra di Fonseca ha segnato 12 gol nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioLione
4
0
1
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lione badge
Lione
OL
2
FIN
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FIN
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lione badge
Lione
OL
1
FIN
Coppa
Lione badge
Lione
OL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
12Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

L'ultimo confronto tra i due club risale ad aprile 2026, quando il Lione vinse 2-1 al Parco dei Principi in Ligue 1. È la più recente sconfitta casalinga del PSG in questa sfida. Negli ultimi cinque scontri diretti, il PSG ha vinto tre volte e il Lione due, con 10 gol segnati dal PSG e otto dal Lione.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LioneLioneOL
7421135+814
V
S
V
D
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
S
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
S
V
D
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
D
V
S
V
V
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
S
D
V
D
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
S
V
S
V
V
7
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
S
D
V
8
LensLensRCL
73131411+310
V
V
S
D
S
9
MarsigliaMarsigliaOM
73041410+49
V
V
S
S
S
10
BrestBrestB29
72321310+39
D
V
S
S
V
11
TolosaTolosaTFC
72321211+19
V
D
V
D
S
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
V
S
V
V
S
13
NizzaNizzaNCE
722369-38
S
V
V
S
D
14
StrasburgoStrasburgoSTR
72141215-37
S
S
S
D
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
S
S
V
D
S
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
S
S
V
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
S
S
S
S
S
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
S
S
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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