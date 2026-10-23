Paris Saint-Germain-Lione: Dettagli della partita

Ligue 1 - Game Week 8 25 ott 2026 - 15:45 Parc des Princes

Il Paris Saint-Germain ospita l'Olympique Lione domenica 25 ottobre 2026 alle 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST), al Parco dei Principi, nell'ottava giornata di Ligue 1.

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La potenza offensiva del PSG alla prova del Lione nella sfida della capitale

Lo spettacolo europeo andato in scena al Parco dei Principi fa da preludio alla sfida di cartello di Ligue 1 di domenica, quando il Paris Saint-Germain ospiterà lo storico rivale Lione. I campioni di Luis Enrique arrivano in grande forma dopo il 4-2 inflitto martedì al Barcellona in Champions League, grazie anche ai gol nel finale di Vitinha e Fabián Ruiz. Quella prestazione europea ha completato una serie di due vittorie consecutive, iniziata con il 3-1 in campionato sul campo dello Strasburgo. Di fronte troveranno un Lione deciso a ritrovare la rotta dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita giovedì contro l'Hoffenheim in Europa League, nonostante il recente successo in campionato contro l'OGC Nizza.

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Duello chiave: Désiré Doué contro Moussa Niakhaté

Estro offensivo in grande forma: Désiré Doué è stato protagonista di una prestazione di spicco contro il Barcellona in settimana, sbloccando il risultato e servendo un assist decisivo. I suoi movimenti fluidi tra la fascia sinistra e gli spazi centrali rappresentano una minaccia immediata per la difesa del Lione.

Leader della difesa: Moussa Niakhaté è il perno della difesa centrale del Lione. Niakhaté dovrà mantenere la disciplina tattica per limitare gli spazi a Doué e Khvicha Kvaratskhelia, gestendo al tempo stesso le rapide transizioni del Paris Saint-Germain nel contropressing.

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Analisi tattica & probabili formazioni

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lione (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.

Chiave della partita: Il PSG parte nettamente favorito in casa e punta sul dominio del possesso nella zona centrale e sulle frequenti sovrapposizioni sulle fasce, soprattutto quelle di Achraf Hakimi. Per provare a ribaltare il pronostico, il Lione dovrà affidarsi a rapide verticalizzazioni con Keito Nakamura e Rémi Himbert, sfruttando gli eventuali spazi lasciati in difesa dal pressing alto e prolungato del PSG.

Notizie dalle squadre & rose

Luis Enrique dovrà fare a meno di due giocatori per questa partita. Senny Mayulu e Nuno Mendes risultano entrambi infortunati e non saranno a disposizione. Non si segnalano squalificati nella rosa del PSG; gli aggiornamenti sulla probabile formazione arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Paulo Fonseca deve fare i conti con un'assenza per infortunio: Mohamed Ouedraogo non sarà disponibile per il Lione. Anche Keito Nakamura salterà la partita, per squalifica. La formazione degli ospiti sarà confermata più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il PSG ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Ligue 1 e Champions League, segnando 11 gol e subendone cinque. Nell'ultima uscita ha vinto 3-1 in trasferta contro lo Strasburgo in Ligue 1. Ha inoltre battuto 4-2 il Manchester City nella fase campionato di Champions League e ottenuto successi contro Le Mans, Marsiglia e Brest in campionato. Cinque vittorie su cinque, senza pareggi né sconfitte, testimoniano la continuità dei risultati.

Il Lione ha vinto quattro delle ultime cinque partite tra Ligue 1 ed Europa League. L'unica sconfitta è arrivata contro il Lens, per 2-1. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 sul Nizza in Ligue 1. Ha inoltre battuto 3-2 il Crystal Palace in Europa League e travolto 4-0 il Rennes in campionato. La squadra di Fonseca ha segnato 12 gol nelle ultime cinque partite.

Precedenti

L'ultimo confronto tra i due club risale ad aprile 2026, quando il Lione vinse 2-1 al Parco dei Principi in Ligue 1. È la più recente sconfitta casalinga del PSG in questa sfida. Negli ultimi cinque scontri diretti, il PSG ha vinto tre volte e il Lione due, con 10 gol segnati dal PSG e otto dal Lione.