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Paris Saint-Germain-Lione, anteprima di Ligue 1: i parigini, forti del loro potenziale offensivo, puntano alla vetta contro il Lione

Paris Saint-Germain vs Lione
Ligue 1
Paris Saint-Germain
Lione

Reduci dal netto successo per 4-2 sul Barcellona in Champions League, i parigini di Luis Enrique difendono il Parco dei Principi contro un Lione deciso a ripartire dopo la delusione europea infrasettimanale.

Paris Saint-Germain-Lione: dettagli della partita

crest
Ligue 1 - Game Week 8
Parc des Princes

Il Paris Saint-Germain ospita l'Olympique Lyonnais lunedì 26 ottobre 2026 alle 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST) al Parco dei Principi, nell'ottava giornata di Ligue 1.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

La potenza offensiva parigina alla prova contro un Lione tenace nella sfida della capitale

Lo spettacolo europeo al Parco dei Principi fa da preludio alla sfida di cartello di Ligue 1 di domenica, che vede il Paris Saint-Germain ospitare il Lione, rivale di lunga data. I campioni di Luis Enrique arrivano in forma smagliante dopo il 4–2 inflitto martedì al Barcellona in Champions League, con i goal nel finale di Vitinha e Fabián Ruiz. La prestazione europea ha completato una serie di due vittorie consecutive, iniziata con il successo per 3–1 in campionato sul campo dello Strasburgo. Di fronte troveranno un Lione desideroso di riprendersi dopo la pesante sconfitta per 3–0 di giovedì contro l'Hoffenheim in Europa League, nonostante il recente successo in campionato contro l'OGC Nizza.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Duello chiave: Désiré Doué contro Moussa Niakhaté

Estro offensivo in forma: Désiré Doué è stato protagonista di una prestazione di spicco contro il Barcellona a metà settimana, aprendo le marcature e fornendo un assist decisivo. I suoi movimenti tra la fascia sinistra e gli spazi centrali rappresentano una minaccia immediata per la difesa del Lione.

Leader della difesa: Moussa Niakhaté è il perno della difesa centrale del Lione. Niakhaté dovrà mantenere la disciplina tattica per limitare gli spazi a Doué e Khvicha Kvaratskhelia, gestendo al tempo stesso le rapide transizioni del Paris Saint-Germain in contropressing.

FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONGetty Images

Analisi tattica & probabili formazioni

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.

Chiave della partita: Il PSG parte nettamente favorito in casa e punta sul dominio del possesso nella zona centrale e sulle frequenti sovrapposizioni sulle fasce di Achraf Hakimi. Per ribaltare il pronostico, il Lione dovrà soprattutto affidarsi a rapide ripartenze verticali con Keito Nakamura e Rémi Himbert, sfruttando gli eventuali spazi lasciati in difesa dal pressing alto e continuo del PSG.

Notizie sulle squadre & rose

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Lione

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Lione crest
Lione
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovL. DigneL. DigneA. HakimiA. HakimiI. ZabarnyiI. ZabarnyiW. PachoW. PachoJ. NevesJ. NevesVitinhaVitinhaW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryF. TorresF. TorresM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. DoueD. GreifD. GreifM. NiakhateM. NiakhateAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameF. BacherF. BacherM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannK. BoudacheK. BoudacheC. TolissoC. TolissoE. NuamahE. Nuamah
Lione crest
Lione
OL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Formazione titolare

Lione

Allenatore

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique dovrà fare a meno di due giocatori per questa partita. Senny Mayulu e Nuno Mendes figurano entrambi tra gli infortunati e non saranno a disposizione. Non risultano squalificati nella rosa del PSG e gli aggiornamenti sulla probabile formazione arriveranno più a ridosso del calcio d'inizio.

Paulo Fonseca deve gestire un'assenza per infortunio: Mohamed Ouedraogo non sarà a disposizione del Lione. Anche Keito Nakamura salterà la partita per squalifica. La formazione della squadra ospite sarà confermata più a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

PSG

PSG - Forma

OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
Gol segnato (subito)
16/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
OL

OL - Forma

REN
V4-0
RCL
S2-1
CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
S3-0
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il PSG ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Ligue 1 e Champions League, segnando 11 goal e subendone cinque. La più recente è stata la vittoria per 3-1 in trasferta contro lo Strasburgo in Ligue 1. Ha inoltre battuto il Manchester City per 4-2 nella fase campionato della Champions League e ottenuto successi contro Le Mans, Marsiglia e Brest in campionato. Cinque vittorie su cinque rappresentano una serie di risultati senza pareggi né sconfitte.

Il Lione ha vinto quattro delle ultime cinque partite tra Ligue 1 ed Europa League. L'unica sconfitta è arrivata contro il Lens, che si è imposto per 2-1. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 sul Nizza in Ligue 1. Il Lione ha anche battuto il Crystal Palace per 3-2 in Europa League e travolto il Rennes per 4-0 in campionato. La squadra di Fonseca ha segnato 12 goal nelle ultime cinque partite.

I precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioLione
4
0
1
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lione badge
Lione
OL
2
FIN
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FIN
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lione badge
Lione
OL
1
FIN
Coppa
Lione badge
Lione
OL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
12Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

L'ultimo incontro tra i due club risale ad aprile 2026, quando il Lione ha vinto 2-1 al Parco dei Principi in Ligue 1. È la sconfitta casalinga più recente del PSG in questa sfida. Negli ultimi cinque scontri diretti, il PSG ha ottenuto tre vittorie e il Lione due, con 10 goal segnati dai parigini e otto dai lionesi.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RennesRennesREN
85121814+416
V
S
V
S
V
2
LilleLilleLIL
8431116+515
D
D
V
S
V
3
MonacoMonacoASM
8431117+415
D
S
D
V
D
4
LioneLioneOL
7421135+814
V
S
V
D
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
S
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
S
V
S
V
D
7
LensLensRCL
84131612+413
V
V
V
S
D
8
MarsigliaMarsigliaOM
84041813+512
V
V
V
S
S
9
LorientLorientFCL
833276+112
D
V
V
S
D
10
NizzaNizzaNCE
8323810-211
V
S
V
V
S
11
TolosaTolosaTFC
82421211+110
D
V
D
V
D
12
AuxerreAuxerreAJA
83141218-610
D
V
S
V
V
13
BrestBrestB29
82331412+29
S
D
V
S
S
14
AngersAngersSCO
8224915-68
D
S
S
V
D
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
D
S
S
V
D
16
StrasburgoStrasburgoSTR
82151218-67
S
S
S
S
D
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
D
S
S
S
S
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
S
S
S
S
D
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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