Paris Saint-Germain-Lione: dettagli della partita

Ligue 1 - Game Week 8 26 ott 2026 - 15:30 Parc des Princes

Il Paris Saint-Germain ospita l'Olympique Lyonnais lunedì 26 ottobre 2026 alle 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST) al Parco dei Principi, nell'ottava giornata di Ligue 1.

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La potenza offensiva parigina alla prova contro un Lione tenace nella sfida della capitale

Lo spettacolo europeo al Parco dei Principi fa da preludio alla sfida di cartello di Ligue 1 di domenica, che vede il Paris Saint-Germain ospitare il Lione, rivale di lunga data. I campioni di Luis Enrique arrivano in forma smagliante dopo il 4–2 inflitto martedì al Barcellona in Champions League, con i goal nel finale di Vitinha e Fabián Ruiz. La prestazione europea ha completato una serie di due vittorie consecutive, iniziata con il successo per 3–1 in campionato sul campo dello Strasburgo. Di fronte troveranno un Lione desideroso di riprendersi dopo la pesante sconfitta per 3–0 di giovedì contro l'Hoffenheim in Europa League, nonostante il recente successo in campionato contro l'OGC Nizza.

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Duello chiave: Désiré Doué contro Moussa Niakhaté

Estro offensivo in forma: Désiré Doué è stato protagonista di una prestazione di spicco contro il Barcellona a metà settimana, aprendo le marcature e fornendo un assist decisivo. I suoi movimenti tra la fascia sinistra e gli spazi centrali rappresentano una minaccia immediata per la difesa del Lione.

Leader della difesa: Moussa Niakhaté è il perno della difesa centrale del Lione. Niakhaté dovrà mantenere la disciplina tattica per limitare gli spazi a Doué e Khvicha Kvaratskhelia, gestendo al tempo stesso le rapide transizioni del Paris Saint-Germain in contropressing.

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Analisi tattica & probabili formazioni

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.

Chiave della partita: Il PSG parte nettamente favorito in casa e punta sul dominio del possesso nella zona centrale e sulle frequenti sovrapposizioni sulle fasce di Achraf Hakimi. Per ribaltare il pronostico, il Lione dovrà soprattutto affidarsi a rapide ripartenze verticali con Keito Nakamura e Rémi Himbert, sfruttando gli eventuali spazi lasciati in difesa dal pressing alto e continuo del PSG.

Notizie sulle squadre & rose

Luis Enrique dovrà fare a meno di due giocatori per questa partita. Senny Mayulu e Nuno Mendes figurano entrambi tra gli infortunati e non saranno a disposizione. Non risultano squalificati nella rosa del PSG e gli aggiornamenti sulla probabile formazione arriveranno più a ridosso del calcio d'inizio.

Paulo Fonseca deve gestire un'assenza per infortunio: Mohamed Ouedraogo non sarà a disposizione del Lione. Anche Keito Nakamura salterà la partita per squalifica. La formazione della squadra ospite sarà confermata più a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il PSG ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Ligue 1 e Champions League, segnando 11 goal e subendone cinque. La più recente è stata la vittoria per 3-1 in trasferta contro lo Strasburgo in Ligue 1. Ha inoltre battuto il Manchester City per 4-2 nella fase campionato della Champions League e ottenuto successi contro Le Mans, Marsiglia e Brest in campionato. Cinque vittorie su cinque rappresentano una serie di risultati senza pareggi né sconfitte.

Il Lione ha vinto quattro delle ultime cinque partite tra Ligue 1 ed Europa League. L'unica sconfitta è arrivata contro il Lens, che si è imposto per 2-1. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 sul Nizza in Ligue 1. Il Lione ha anche battuto il Crystal Palace per 3-2 in Europa League e travolto il Rennes per 4-0 in campionato. La squadra di Fonseca ha segnato 12 goal nelle ultime cinque partite.

I precedenti

L'ultimo incontro tra i due club risale ad aprile 2026, quando il Lione ha vinto 2-1 al Parco dei Principi in Ligue 1. È la sconfitta casalinga più recente del PSG in questa sfida. Negli ultimi cinque scontri diretti, il PSG ha ottenuto tre vittorie e il Lione due, con 10 goal segnati dai parigini e otto dai lionesi.